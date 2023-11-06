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В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе
В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе
Сотни активистов собрались в понедельник возле статуи Свободы в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе Газа, сообщает организация Jewish voice for... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:23
2023-11-06T23:23
2023-11-06T23:23
в мире
нью-йорк (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотни активистов собрались в понедельник возле статуи Свободы в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе Газа, сообщает организация Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"). В соцсети Х организация пишет, что у статуи собрались сотни активистов. Там они проводят сидячую забастовку. Судя по опубликованным фото, активисты пришли в футболках с надписями "не от нашего имени". "Немедленно прекратите огонь, чтобы спасти жизни", - пишет "Еврейский голос за мир" в Х. Об арестах пока не сообщалось.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе
Jewish voice for peace: в Нью-Йорке активисты собрались в поддержку сектора Газа