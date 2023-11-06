https://ria.ru/20231106/aktsiya-1907789947.html

В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе

В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

В Нью-Йорке сотни активистов собрались с призывами прекратить огонь в Газе

Сотни активистов собрались в понедельник возле статуи Свободы в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе Газа, сообщает организация Jewish voice for... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:23

2023-11-06T23:23

2023-11-06T23:23

в мире

нью-йорк (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотни активистов собрались в понедельник возле статуи Свободы в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе Газа, сообщает организация Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"). В соцсети Х организация пишет, что у статуи собрались сотни активистов. Там они проводят сидячую забастовку. Судя по опубликованным фото, активисты пришли в футболках с надписями "не от нашего имени". "Немедленно прекратите огонь, чтобы спасти жизни", - пишет "Еврейский голос за мир" в Х. Об арестах пока не сообщалось.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году