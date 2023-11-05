https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html

Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России

Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2023

Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что планирует изменить стратегию в отношении России. Об этом он заявил в интервью NBC News. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:59

2023-11-05T19:59

2023-11-05T22:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что планирует изменить стратегию в отношении России. Об этом он заявил в интервью NBC News."Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России", — сказал он.При этом он признал, что подобные действия невозможны без соответствующего оружия.Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле в ответ отметили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, вооруженные силы украины