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Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 05.11.2023 (обновлено: 22:21 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России
Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2023
Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что планирует изменить стратегию в отношении России. Об этом он заявил в интервью NBC News. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:59
2023-11-05T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что планирует изменить стратегию в отношении России. Об этом он заявил в интервью NBC News."Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России", — сказал он.При этом он признал, что подобные действия невозможны без соответствующего оружия.Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле в ответ отметили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о смене стратегии в отношении России

Зеленский заявил о намерении Украины сменить стратегию в отношении России

© AFP 2023 / Aris MessinisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что планирует изменить стратегию в отношении России. Об этом он заявил в интервью NBC News.
"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России", — сказал он.
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При этом он признал, что подобные действия невозможны без соответствующего оружия.
Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле в ответ отметили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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