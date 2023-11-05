https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html

Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал"

Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал" - РИА Новости, 05.11.2023

Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал"

Гости стенда ЯНАО на выставке-форуме "Россия" в Москве смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:50

2023-11-05T09:50

2023-11-05T09:50

выставка-форум "россия"

общество

ямал

москва

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Гости стенда ЯНАО на выставке-форуме "Россия" в Москве смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямальская экспозиция состоит из нескольких зон. Центральный арт-объект символизирует газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть мультимедийное шоу, управлять природными явлениями. Во второй зоне гости смогут совершить "путешествие" на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого. Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом", — говорится в сообщении. Для посетителей подготовлен аудиогид, озвученный известным российским телеведущим, журналистом и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Ямальский стенд будет работать до 12 апреля 2024 года. Округ подготовил насыщенную программу: запланированы выступления лучших артистов региона, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ямальских ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда и пообщаться с амбассадорами, уточнили в пресс-службе. Выставку-форум "Россия" посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона принял участие в нескольких мероприятиях на ямальском стенде. Так, одними из первых гостей выставки стали дошкольники из Московской области. Вместе с финалисткой конкурса "Учитель года – 2013" Натальей Вторушиной гости отправились на экскурсию по Ямалу, используя "Арктическую азбуку", рассказывающую о достопримечательностях и природе округа. Артюхов приветствовал юных гостей и вручил им уникальные ямальские учебники. "Ямал – арктический регион, но при этом дает энергию всей стране. Мы показываем на выставке промышленные достижения последних лет в сфере энергетики, прорывные проекты в сжижении газа. Рассказываем о наших социальных достижениях. За последние годы в регионе построены новые сады, школы, дома и больницы, это все создает комфорт для жителей Ямала. И, конечно, Ямал – территория жизни коренных народов Севера, которые веками хранят свои традиции", — приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20231026/yamal-1905370286.html

https://ria.ru/20231023/vystavka-1904714457.html

ямал

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ямал, москва, дмитрий артюхов