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Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал" - РИА Новости, 05.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
09:50 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html
Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал"
Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал" - РИА Новости, 05.11.2023
Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал"
Гости стенда ЯНАО на выставке-форуме "Россия" в Москве смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:50
2023-11-05T09:50
выставка-форум "россия"
общество
ямал
москва
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Гости стенда ЯНАО на выставке-форуме "Россия" в Москве смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ямальская экспозиция состоит из нескольких зон. Центральный арт-объект символизирует газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть мультимедийное шоу, управлять природными явлениями. Во второй зоне гости смогут совершить "путешествие" на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого. Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом", — говорится в сообщении. Для посетителей подготовлен аудиогид, озвученный известным российским телеведущим, журналистом и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Ямальский стенд будет работать до 12 апреля 2024 года. Округ подготовил насыщенную программу: запланированы выступления лучших артистов региона, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ямальских ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда и пообщаться с амбассадорами, уточнили в пресс-службе. Выставку-форум "Россия" посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона принял участие в нескольких мероприятиях на ямальском стенде. Так, одними из первых гостей выставки стали дошкольники из Московской области. Вместе с финалисткой конкурса "Учитель года – 2013" Натальей Вторушиной гости отправились на экскурсию по Ямалу, используя "Арктическую азбуку", рассказывающую о достопримечательностях и природе округа. Артюхов приветствовал юных гостей и вручил им уникальные ямальские учебники. "Ямал – арктический регион, но при этом дает энергию всей стране. Мы показываем на выставке промышленные достижения последних лет в сфере энергетики, прорывные проекты в сжижении газа. Рассказываем о наших социальных достижениях. За последние годы в регионе построены новые сады, школы, дома и больницы, это все создает комфорт для жителей Ямала. И, конечно, Ямал – территория жизни коренных народов Севера, которые веками хранят свои традиции", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
https://ria.ru/20231026/yamal-1905370286.html
https://ria.ru/20231023/vystavka-1904714457.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, ямал, москва, дмитрий артюхов
Выставка-форум "Россия", Общество, Ямал, Москва, Дмитрий Артюхов
Посетители выставки "Россия" совершат "путешествие" на ледоколе "Ямал"

Посетители выставки-форума "Россия" смогут попутешествовать на ледоколе "Ямал"

© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил выставку-форум "Россия"
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил выставку-форум Россия - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил выставку-форум "Россия"
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Гости стенда ЯНАО на выставке-форуме "Россия" в Москве смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ямальская экспозиция состоит из нескольких зон. Центральный арт-объект символизирует газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть мультимедийное шоу, управлять природными явлениями. Во второй зоне гости смогут совершить "путешествие" на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого. Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом", — говорится в сообщении.
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Путевки на Ямал разыграют на выставке "Россия" в Москве
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Для посетителей подготовлен аудиогид, озвученный известным российским телеведущим, журналистом и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
Ямальский стенд будет работать до 12 апреля 2024 года. Округ подготовил насыщенную программу: запланированы выступления лучших артистов региона, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ямальских ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда и пообщаться с амбассадорами, уточнили в пресс-службе.
Выставку-форум "Россия" посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона принял участие в нескольких мероприятиях на ямальском стенде. Так, одними из первых гостей выставки стали дошкольники из Московской области. Вместе с финалисткой конкурса "Учитель года – 2013" Натальей Вторушиной гости отправились на экскурсию по Ямалу, используя "Арктическую азбуку", рассказывающую о достопримечательностях и природе округа. Артюхов приветствовал юных гостей и вручил им уникальные ямальские учебники.
"Ямал – арктический регион, но при этом дает энергию всей стране. Мы показываем на выставке промышленные достижения последних лет в сфере энергетики, прорывные проекты в сжижении газа. Рассказываем о наших социальных достижениях. За последние годы в регионе построены новые сады, школы, дома и больницы, это все создает комфорт для жителей Ямала. И, конечно, Ямал – территория жизни коренных народов Севера, которые веками хранят свои традиции", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов у стенда Ямала на выставке-форуму Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Выставка-форум "Россия"ОбществоЯмалМоскваДмитрий Артюхов
 
 
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