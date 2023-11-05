Рейтинг@Mail.ru
Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:39 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/yamal-1907547585.html
Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ
Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ - РИА Новости, 05.11.2023
Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ
Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:39
2023-11-05T09:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
санкт-петербургский государственный университет
дмитрий артюхов
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907547399_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_e0def1020f99967f6c2dc8126acd3b54.jpg
САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Тридцать два ямальских педагога вернулись из недельной стажировки на базе крупнейшего центра изучения Китая в России. Обучение проходило на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета по программе "История, литература и духовная культура Востока", — говорится в сообщении.С 30 октября по 2 ноября преподаватели изучали традиции и культуру восточных обществ, основные религии и верования Ближнего и Дальнего Востока, международные отношения. Также для учителей организовали культурную программу, педагоги побывали в Петропавловской крепости, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Эрмитаже. Заочный этап повышения профессиональных компетенций преподавателей для организации учебных курсов, модулей и углубленного преподавания истории, литературы и культуры Востока пройдет с 6 по 30 ноября, уточнили в пресс-службе. Ранее в ежегодном послании губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона. В 2023 году в ЯНАО реализуется уникальная программа организации для ямальских учителей стажировок в лучших учебных заведениях, отмечает пресс-служба. Педагоги-предметники посетили Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тобольск. Ямальские учителя познакомились с опытом коллег из петербургской гимназии имени И. А. Крылова, казанского полилингвального образовательного комплекса "Адымнар – путь к знаниям и согласию", московского лицея ВШЭ. В августе 16 учителей Ямала изучали традиции и особенности восточной культуры в Китае. Педагоги посетили пять городов – Анъян, Кайфэн, Лоян, Пекин, Чанчун. В Чанчуньском университете китайские профессора провели для них занятия по географии, истории, культуре и искусству Китая.
https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907547399_320:0:1271:713_1920x0_80_0_0_78e4a68837fd78194d08c546131cd856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, санкт-петербургский государственный университет, дмитрий артюхов, образование - общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Санкт-Петербургский государственный университет, Дмитрий Артюхов, Образование - Общество

Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ

© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОПедагоги Ямала стажируются на Восточном факультете СПбГУ
Педагоги Ямала стажируются на Восточном факультете СПбГУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
Педагоги Ямала стажируются на Восточном факультете СПбГУ
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«
"Тридцать два ямальских педагога вернулись из недельной стажировки на базе крупнейшего центра изучения Китая в России. Обучение проходило на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета по программе "История, литература и духовная культура Востока", — говорится в сообщении.
С 30 октября по 2 ноября преподаватели изучали традиции и культуру восточных обществ, основные религии и верования Ближнего и Дальнего Востока, международные отношения. Также для учителей организовали культурную программу, педагоги побывали в Петропавловской крепости, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Эрмитаже.
Заочный этап повышения профессиональных компетенций преподавателей для организации учебных курсов, модулей и углубленного преподавания истории, литературы и культуры Востока пройдет с 6 по 30 ноября, уточнили в пресс-службе.
Ранее в ежегодном послании губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.
Ученики в медицинском классе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала
13 октября, 12:35
В 2023 году в ЯНАО реализуется уникальная программа организации для ямальских учителей стажировок в лучших учебных заведениях, отмечает пресс-служба.
Педагоги-предметники посетили Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тобольск. Ямальские учителя познакомились с опытом коллег из петербургской гимназии имени И. А. Крылова, казанского полилингвального образовательного комплекса "Адымнар – путь к знаниям и согласию", московского лицея ВШЭ.
В августе 16 учителей Ямала изучали традиции и особенности восточной культуры в Китае. Педагоги посетили пять городов – Анъян, Кайфэн, Лоян, Пекин, Чанчун. В Чанчуньском университете китайские профессора провели для них занятия по географии, истории, культуре и искусству Китая.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСанкт-Петербургский государственный университетДмитрий АртюховОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала