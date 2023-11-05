Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ
САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
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"Тридцать два ямальских педагога вернулись из недельной стажировки на базе крупнейшего центра изучения Китая в России. Обучение проходило на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета по программе "История, литература и духовная культура Востока", — говорится в сообщении.
С 30 октября по 2 ноября преподаватели изучали традиции и культуру восточных обществ, основные религии и верования Ближнего и Дальнего Востока, международные отношения. Также для учителей организовали культурную программу, педагоги побывали в Петропавловской крепости, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Эрмитаже.
Заочный этап повышения профессиональных компетенций преподавателей для организации учебных курсов, модулей и углубленного преподавания истории, литературы и культуры Востока пройдет с 6 по 30 ноября, уточнили в пресс-службе.
Ранее в ежегодном послании губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона.
В 2023 году в ЯНАО реализуется уникальная программа организации для ямальских учителей стажировок в лучших учебных заведениях, отмечает пресс-служба.
Педагоги-предметники посетили Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тобольск. Ямальские учителя познакомились с опытом коллег из петербургской гимназии имени И. А. Крылова, казанского полилингвального образовательного комплекса "Адымнар – путь к знаниям и согласию", московского лицея ВШЭ.
В августе 16 учителей Ямала изучали традиции и особенности восточной культуры в Китае. Педагоги посетили пять городов – Анъян, Кайфэн, Лоян, Пекин, Чанчун. В Чанчуньском университете китайские профессора провели для них занятия по географии, истории, культуре и искусству Китая.