https://ria.ru/20231105/yamal-1907547585.html

Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ

Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ - РИА Новости, 05.11.2023

Педагоги Ямала прошли стажировку на Восточном факультете СПбГУ

Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:39

2023-11-05T09:39

2023-11-05T09:39

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

санкт-петербургский государственный университет

дмитрий артюхов

образование - общество

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САЛЕХАРД, 5 ноя — РИА Новости. Ямальские преподаватели прошли стажировку на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Тридцать два ямальских педагога вернулись из недельной стажировки на базе крупнейшего центра изучения Китая в России. Обучение проходило на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета по программе "История, литература и духовная культура Востока", — говорится в сообщении.С 30 октября по 2 ноября преподаватели изучали традиции и культуру восточных обществ, основные религии и верования Ближнего и Дальнего Востока, международные отношения. Также для учителей организовали культурную программу, педагоги побывали в Петропавловской крепости, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Эрмитаже. Заочный этап повышения профессиональных компетенций преподавателей для организации учебных курсов, модулей и углубленного преподавания истории, литературы и культуры Востока пройдет с 6 по 30 ноября, уточнили в пресс-службе. Ранее в ежегодном послании губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу интегрировать восточное направление в образовательную систему региона. В 2023 году в ЯНАО реализуется уникальная программа организации для ямальских учителей стажировок в лучших учебных заведениях, отмечает пресс-служба. Педагоги-предметники посетили Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тобольск. Ямальские учителя познакомились с опытом коллег из петербургской гимназии имени И. А. Крылова, казанского полилингвального образовательного комплекса "Адымнар – путь к знаниям и согласию", московского лицея ВШЭ. В августе 16 учителей Ямала изучали традиции и особенности восточной культуры в Китае. Педагоги посетили пять городов – Анъян, Кайфэн, Лоян, Пекин, Чанчун. В Чанчуньском университете китайские профессора провели для них занятия по географии, истории, культуре и искусству Китая.

https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html

ямал

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, санкт-петербургский государственный университет, дмитрий артюхов, образование - общество