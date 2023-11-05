https://ria.ru/20231105/vystavka-1907582564.html
На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль
На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль - РИА Новости, 05.11.2023
На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль
В Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль, сообщила пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:06
2023-11-05T15:06
2023-11-05T18:46
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль, сообщила пресс-служба ВДНХ. Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России" продлится до 12 апреля 2024 года. В его программе предусмотрены более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны. По словам вице-мэра, главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ — "Дом российской кухни", расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан. "Фестиваль — часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", — добавила Сергунина. В пресс-службе отметили, что по окончании выставки в "Доме российской кухни" будут на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь, сцена для мастер-классов и спектаклей, дегустационное пространство "Библиотека вкусов России". Там можно будет купить вкусные сувениры — гастрономические специалитеты.Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, вднх, наталья сергунина, новости - туризм, калининград, камчатка, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Москва, Общество, ВДНХ, Наталья Сергунина, Новости - Туризм, Калининград, Камчатка, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль
В Москве на выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль, сообщила пресс-служба
ВДНХ.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина
, 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России" продлится до 12 апреля 2024 года. В его программе предусмотрены более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны.
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По словам вице-мэра, главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ — "Дом российской кухни", расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.
"Фестиваль — часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда
до Камчатки
. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", — добавила Сергунина.
В пресс-службе отметили, что по окончании выставки в "Доме российской кухни" будут на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь, сцена для мастер-классов и спектаклей, дегустационное пространство "Библиотека вкусов России". Там можно будет купить вкусные сувениры — гастрономические специалитеты.
Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.
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