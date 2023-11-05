https://ria.ru/20231105/vystavka-1907582564.html

На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль

На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль - РИА Новости, 05.11.2023

На выставке-форуме "Россия" стартовал гастрономический фестиваль

В Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль, сообщила пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:06

2023-11-05T15:06

2023-11-05T18:46

выставка-форум "россия"

москва

общество

вднх

наталья сергунина

новости - туризм

калининград

камчатка

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль, сообщила пресс-служба ВДНХ. Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России" продлится до 12 апреля 2024 года. В его программе предусмотрены более 100 мероприятий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны. По словам вице-мэра, главной площадкой фестиваля станет новое пространство на ВДНХ — "Дом российской кухни", расположенное слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан. "Фестиваль — часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", — добавила Сергунина. В пресс-службе отметили, что по окончании выставки в "Доме российской кухни" будут на постоянной основе работать 15 стендов региональных кухонь, сцена для мастер-классов и спектаклей, дегустационное пространство "Библиотека вкусов России". Там можно будет купить вкусные сувениры — гастрономические специалитеты.Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.

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https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html

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калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, вднх, наталья сергунина, новости - туризм, калининград, камчатка, выставка-форум "россия"