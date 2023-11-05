https://ria.ru/20231105/vybory-1907648074.html
Итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4 процента
Итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4 процента - РИА Новости, 05.11.2023
Итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4 процента
Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман на брифинге в воскресенье заявила, что выборы в местные органы власти в республике прошли спокойно и без серьезных... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:27
2023-11-05T23:27
2023-11-05T23:27
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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман на брифинге в воскресенье заявила, что выборы в местные органы власти в республике прошли спокойно и без серьезных нарушений, на участки для голосований пришли 41,4% избирателей. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования, явка на участки составила 41,4%, или 1 миллион 147 тысяч 610 человек. Спасибо всем, кто пришел и проголосовал", - сказала Караман. По последним данным, представленным на брифинге в ЦИК, полиция получила информацию о более чем 220 случаях нарушений в день голосования, информация проверяется. Речь идет об агитации в день выборов, попытках подкупа избирателей и других нарушениях. Жители Молдавии выбирают около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба разворачивается за кресла мэров молдавской столицы Кишинева и второго по величине города — Бельцы.
https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4 процента
ЦИК: итоговая явка на местных выборах в Молдавии составила 41,4%
КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман на брифинге в воскресенье заявила, что выборы в местные органы власти в республике прошли спокойно и без серьезных нарушений, на участки для голосований пришли 41,4% избирателей.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе
, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
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"Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования, явка на участки составила 41,4%, или 1 миллион 147 тысяч 610 человек. Спасибо всем, кто пришел и проголосовал", - сказала Караман.
По последним данным, представленным на брифинге в ЦИК, полиция получила информацию о более чем 220 случаях нарушений в день голосования, информация проверяется. Речь идет об агитации в день выборов, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
Жители Молдавии выбирают около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба разворачивается за кресла мэров молдавской столицы Кишинева и второго по величине города — Бельцы.
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