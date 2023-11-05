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Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023
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23:18 05.11.2023 (обновлено: 23:37 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/vybory-1907647032.html
Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК
Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023
Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК
Кандидат от оппозиции Александр Петков, баллотирующийся от "Нашей партии", лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, он набирает 29,44% голосов после... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:18
2023-11-05T23:37
молдавия
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиции Александр Петков, баллотирующийся от "Нашей партии", лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, он набирает 29,44% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 3,33% протоколов, Петков набирает 29,44% голосов.На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, она набирает 21,97% голосов. За ней следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 15,91% голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 11,04% голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", с 9,52% голосов.В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
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молдавия, в мире, кишинев
Молдавия, В мире, Кишинев
Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК

Петков лидирует на выборах главы Бельц с 29,44% по первым данным ЦИК

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Местные выборы в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиции Александр Петков, баллотирующийся от "Нашей партии", лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, он набирает 29,44% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные ЦИК.
По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 3,33% протоколов, Петков набирает 29,44% голосов.
На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, она набирает 21,97% голосов. За ней следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 15,91% голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 11,04% голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", с 9,52% голосов.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК
Вчера, 21:38
 
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