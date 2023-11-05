https://ria.ru/20231105/vybory-1907647032.html

Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК

Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023

Петков лидирует на выборах главы Бельц по первым данным ЦИК

Кандидат от оппозиции Александр Петков, баллотирующийся от "Нашей партии", лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, он набирает 29,44% голосов после... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T23:18

2023-11-05T23:18

2023-11-05T23:37

молдавия

в мире

кишинев

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиции Александр Петков, баллотирующийся от "Нашей партии", лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, он набирает 29,44% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 3,33% протоколов, Петков набирает 29,44% голосов.На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, она набирает 21,97% голосов. За ней следует кандидат от оппозиционной партии социалистов Максим Морошан с 15,91% голосов и претендент от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Владимир Русу с 11,04% голосов. И замыкает пятерку действующий мэр города Бельцы Николай Григоришин, баллотирующийся от "Партии перемен", с 9,52% голосов.В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.

https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html

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молдавия, в мире, кишинев