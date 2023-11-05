https://ria.ru/20231105/vybory-1907579365.html

ЦИК Молдавии признал местные выборы состоявшимися

ЦИК Молдавии признал местные выборы состоявшимися - РИА Новости, 05.11.2023

ЦИК Молдавии признал местные выборы состоявшимися

Явка на местных выборах в Молдавии к 13.45 (14.45 по мск) составила 25,51%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:44

2023-11-05T14:44

2023-11-05T15:08

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 13.45 (14.45 по мск) составила 25,51%, сообщается на сайте Центризбиркома.По данным на 13.45 (14.45 по мск) принять участие в голосовании успели 750 360 граждан Молдавии — это 25,51% избирателей.В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.

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молдавия, в мире, кишинев