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Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти - РИА Новости, 05.11.2023
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17:21 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/vvp-1907601074.html
Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти
Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти - РИА Новости, 05.11.2023
Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти
Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, в стране значительный рост показывают сферы РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:21
2023-11-05T17:21
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, в стране значительный рост показывают сферы импортозамещения - производство оборудования и товаров длительного пользования, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли - металлургию, химию и целый ряд других производств", - сказал Белоусов журналистам. "Но у нас очень высокими темпами, по 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Это сектора, связанные с производством оборудования, машиностроение прежде всего, и сектора по производству товаров длительного пользования для населения", - добавил он. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста экономики России в текущем году до 2,8% с весенних оценок в 1,2%. На днях президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года может составить 3%. ВВП России в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, за девять месяцев - на 2,8%, сообщало министерство экономического развития.
https://ria.ru/20231105/rossiya-1907586459.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти

Белоусов: ВВП России растет благодаря ОПК и импортозамещению

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, в стране значительный рост показывают сферы импортозамещения - производство оборудования и товаров длительного пользования, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«
"Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли - металлургию, химию и целый ряд других производств", - сказал Белоусов журналистам.
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"Но у нас очень высокими темпами, по 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Это сектора, связанные с производством оборудования, машиностроение прежде всего, и сектора по производству товаров длительного пользования для населения", - добавил он.
Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста экономики России в текущем году до 2,8% с весенних оценок в 1,2%. На днях президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года может составить 3%.
ВВП России в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, за девять месяцев - на 2,8%, сообщало министерство экономического развития.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
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ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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