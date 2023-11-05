Белоусов назвал сферы, благодаря которым ВВП России продолжает расти
Белоусов: ВВП России растет благодаря ОПК и импортозамещению
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, в стране значительный рост показывают сферы импортозамещения - производство оборудования и товаров длительного пользования, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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"Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли - металлургию, химию и целый ряд других производств", - сказал Белоусов журналистам.
"Но у нас очень высокими темпами, по 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Это сектора, связанные с производством оборудования, машиностроение прежде всего, и сектора по производству товаров длительного пользования для населения", - добавил он.
Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста экономики России в текущем году до 2,8% с весенних оценок в 1,2%. На днях президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года может составить 3%.
ВВП России в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, за девять месяцев - на 2,8%, сообщало министерство экономического развития.