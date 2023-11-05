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Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:33
2023-11-05T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства."Это безумие, это как курица без головы, знаете, когда курице отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной. Они уже заменяют военачальников, что приведет к дальнейшим волнениям в украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не хватает людей, и им приходится призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. Президента Владимира Зеленского предупреждают, что молодых мужчин, которых можно призвать, остается все меньше.Ранее в воскресенье The New York Times сообщило, что негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины.В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html
https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ

Джонсон: смены в военном руководстве могут привести к протестам в рядах ВСУ

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства.
"Это безумие, это как курица без головы, знаете, когда курице отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной. Они уже заменяют военачальников, что приведет к дальнейшим волнениям в украинской армии", — отметил он.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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По словам эксперта, ВСУ не хватает людей, и им приходится призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. Президента Владимира Зеленского предупреждают, что молодых мужчин, которых можно призвать, остается все меньше.
Ранее в воскресенье The New York Times сообщило, что негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины.
В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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