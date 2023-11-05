https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html

Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ

Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023

Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T21:33

2023-11-05T21:33

2023-11-05T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства."Это безумие, это как курица без головы, знаете, когда курице отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной. Они уже заменяют военачальников, что приведет к дальнейшим волнениям в украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не хватает людей, и им приходится призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. Президента Владимира Зеленского предупреждают, что молодых мужчин, которых можно призвать, остается все меньше.Ранее в воскресенье The New York Times сообщило, что негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины.В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html

https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)