Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ
Джонсон: смены в военном руководстве могут привести к протестам в рядах ВСУ
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works допустил, что украинские военные могут взбунтоваться из-за политики руководства.
"Это безумие, это как курица без головы, знаете, когда курице отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной. Они уже заменяют военачальников, что приведет к дальнейшим волнениям в украинской армии", — отметил он.
По словам эксперта, ВСУ не хватает людей, и им приходится призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года. Президента Владимира Зеленского предупреждают, что молодых мужчин, которых можно призвать, остается все меньше.
Ранее в воскресенье The New York Times сообщило, что негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины.
В статье в Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.