https://ria.ru/20231105/vsu-1907554933.html
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:59
2023-11-05T10:59
2023-11-05T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор области Владимир Сальдо."Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин", - написал Сальдо.По его словам, среди людей никто не пострадал."Здание сильно разрушено, нанесён большой материальный ущерб", - подчеркнул губернатор.Сальдо подчеркнул, что враг намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей области, испортить людям праздники и выходные."Киевский режим перешёл к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - подчеркнул губернатор.
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли город Скадовск в Херсонской области, пострадавших нет