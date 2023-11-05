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Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 05.11.2023 (обновлено: 11:13 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/vsu-1907554933.html
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:59
2023-11-05T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор области Владимир Сальдо."Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин", - написал Сальдо.По его словам, среди людей никто не пострадал."Здание сильно разрушено, нанесён большой материальный ущерб", - подчеркнул губернатор.Сальдо подчеркнул, что враг намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей области, испортить людям праздники и выходные."Киевский режим перешёл к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли город Скадовск в Херсонской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор области Владимир Сальдо.
«
"Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин", - написал Сальдо.
По его словам, среди людей никто не пострадал.
"Здание сильно разрушено, нанесён большой материальный ущерб", - подчеркнул губернатор.
Сальдо подчеркнул, что враг намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей области, испортить людям праздники и выходные.
"Киевский режим перешёл к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Сальдо
 
 
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