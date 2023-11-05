https://ria.ru/20231105/vsu-1907554933.html

Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области

Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:59

2023-11-05T10:59

2023-11-05T11:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

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россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор области Владимир Сальдо."Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин", - написал Сальдо.По его словам, среди людей никто не пострадал."Здание сильно разрушено, нанесён большой материальный ущерб", - подчеркнул губернатор.Сальдо подчеркнул, что враг намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей области, испортить людям праздники и выходные."Киевский режим перешёл к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - подчеркнул губернатор.

херсонская область

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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо