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Украинские войска обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/vsu-1907552232.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 13 снарядами, кроме того, над регионом было сбито два украинских беспилотника,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:33
2023-11-05T10:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
бпла
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 13 снарядами, кроме того, над регионом было сбито два украинских беспилотника, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 ноября. Общее количество выпущенных по двум районам снарядов составило 13, кроме того, в Белгородской районе было сбито два БПЛА. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. &quot;В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 11 прилетов&quot;, - написал Гладков.Он добавил, что в Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" из гранатомета СПГ-9 "Копьё" выпущено два снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, бпла, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, БПЛА, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 13 раз за сутки, сбиты два БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 13 снарядами, кроме того, над регионом было сбито два украинских беспилотника, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 ноября. Общее количество выпущенных по двум районам снарядов составило 13, кроме того, в Белгородской районе было сбито два БПЛА. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
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"В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 11 прилетов", - написал Гладков.

Он добавил, что в Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" из гранатомета СПГ-9 "Копьё" выпущено два снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБПЛАБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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