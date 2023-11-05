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В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
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09:53 05.11.2023 (обновлено: 10:58 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/vsu-1907549029.html
В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ
В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023
В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ
Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:53
2023-11-05T10:58
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают помощь Киеву, пишет SRF."Обе стороны окопались и построили мощные оборонительные сооружения. Более того, обе стороны постоянно держат в воздухе беспилотники, что позволяет им видеть каждое движение противника", — указывает издание.Армия Украины при этом полностью зависима от иностранного оружия, поэтому конфликт скоро может превратиться в борьбу на истощение – у кого раньше закончится оружие, сообщается в статье.Автор не видит также перспектив для начала переговоров. Позиция Украины по-прежнему заключается в том, что президент Владимир Зеленский хочет "вернуть" все свои территории, продолжает он. В частности, в Киеве утверждают, что любая пауза будет использована Россией только для перевооружения и последующего нападения. В Москве же не готовы отказаться от целей спецоперации. Следовательно, компромисс невозможен, резюмирует SRF.На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
https://ria.ru/20231105/general-1907521944.html
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ

SFR: Украине грозит борьба на истощение и плохой конец

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают помощь Киеву, пишет SRF.
"Обе стороны окопались и построили мощные оборонительные сооружения. Более того, обе стороны постоянно держат в воздухе беспилотники, что позволяет им видеть каждое движение противника", — указывает издание.
Армия Украины при этом полностью зависима от иностранного оружия, поэтому конфликт скоро может превратиться в борьбу на истощение – у кого раньше закончится оружие, сообщается в статье.
Автор не видит также перспектив для начала переговоров. Позиция Украины по-прежнему заключается в том, что президент Владимир Зеленский хочет "вернуть" все свои территории, продолжает он. В частности, в Киеве утверждают, что любая пауза будет использована Россией только для перевооружения и последующего нападения. В Москве же не готовы отказаться от целей спецоперации. Следовательно, компромисс невозможен, резюмирует SRF.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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02:27
На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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