https://ria.ru/20231105/vsu-1907549029.html

В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ

В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ - РИА Новости, 05.11.2023

В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ

Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:53

2023-11-05T09:53

2023-11-05T10:58

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают помощь Киеву, пишет SRF."Обе стороны окопались и построили мощные оборонительные сооружения. Более того, обе стороны постоянно держат в воздухе беспилотники, что позволяет им видеть каждое движение противника", — указывает издание.Армия Украины при этом полностью зависима от иностранного оружия, поэтому конфликт скоро может превратиться в борьбу на истощение – у кого раньше закончится оружие, сообщается в статье.Автор не видит также перспектив для начала переговоров. Позиция Украины по-прежнему заключается в том, что президент Владимир Зеленский хочет "вернуть" все свои территории, продолжает он. В частности, в Киеве утверждают, что любая пауза будет использована Россией только для перевооружения и последующего нападения. В Москве же не готовы отказаться от целей спецоперации. Следовательно, компромисс невозможен, резюмирует SRF.На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.

https://ria.ru/20231105/general-1907521944.html

https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины