В Швейцарии вынесли неутешительный вердикт ВСУ
SFR: Украине грозит борьба на истощение и плохой конец
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Развязка событий на Украине приближается к плохому концу, поскольку боевые действия переходят в позиционное противостояние, а союзники постепенно сокращают помощь Киеву, пишет SRF.
"Обе стороны окопались и построили мощные оборонительные сооружения. Более того, обе стороны постоянно держат в воздухе беспилотники, что позволяет им видеть каждое движение противника", — указывает издание.
Армия Украины при этом полностью зависима от иностранного оружия, поэтому конфликт скоро может превратиться в борьбу на истощение – у кого раньше закончится оружие, сообщается в статье.
Автор не видит также перспектив для начала переговоров. Позиция Украины по-прежнему заключается в том, что президент Владимир Зеленский хочет "вернуть" все свои территории, продолжает он. В частности, в Киеве утверждают, что любая пауза будет использована Россией только для перевооружения и последующего нападения. В Москве же не готовы отказаться от целей спецоперации. Следовательно, компромисс невозможен, резюмирует SRF.
На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.