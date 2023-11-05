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Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино
Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино - РИА Новости, 05.11.2023
Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино
Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинских военнослужащих, которые пытались удержать опорный пункт в районе... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T05:07
2023-11-05T05:07
2023-11-05T10:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинских военнослужащих, которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны.По информации ведомства, украинские бойцы укрывались в опорнике после неудачной атаки на российские позиции."После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись боевики, и с нескольких направлений атаковали противника. После провели зачистку занятого опорного пункта", — рассказали в ведомстве.В результате подразделения ВДВ смогли закрепиться на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.В воскресенье, 5 ноября, в российских вооруженных силах отмечается День военного разведчика.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html
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запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России
Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино
Разведчики ВДВ уничтожили военных ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино