https://ria.ru/20231105/urugvay-1907551809.html
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала - РИА Новости, 05.11.2023
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала
Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:23
2023-11-05T10:23
2023-11-05T10:23
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уругвай
луис лакалье поу
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное издание Diaria. Ранее министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку после обнародования аудиозаписей, на которых он просит заместителя Каролину Аче не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом, находящимся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора. Беглый преступник в 2021 году за сутки получил через МИД новый паспорт, находясь в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах. "Президент Луис Лакалье Поу сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете", - передает издание. Пост главы МВД займет Николас Мартинелли, который до этого момента был генеральным директором Секретариата министерства внутренних дел. Место экс-главы МИД займет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.
https://ria.ru/20231016/yaponiya-1902971294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай, луис лакалье поу
В мире, Уругвай, Луис Лакалье Поу
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала
Глава МВД Уругвая Эбер ушел с поста из-за скандала с паспортом для наркоторговца
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное издание Diaria
.
Ранее министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку после обнародования аудиозаписей, на которых он просит заместителя Каролину Аче не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом, находящимся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора. Беглый преступник в 2021 году за сутки получил через МИД новый паспорт, находясь в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах.
«
"Президент Луис Лакалье Поу
сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете", - передает издание.
Пост главы МВД займет Николас Мартинелли, который до этого момента был генеральным директором Секретариата министерства внутренних дел. Место экс-главы МИД займет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.
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