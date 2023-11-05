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Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала - РИА Новости, 05.11.2023
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10:23 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/urugvay-1907551809.html
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала - РИА Новости, 05.11.2023
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала
Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:23
2023-11-05T10:23
в мире
уругвай
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное издание Diaria. Ранее министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку после обнародования аудиозаписей, на которых он просит заместителя Каролину Аче не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом, находящимся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора. Беглый преступник в 2021 году за сутки получил через МИД новый паспорт, находясь в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах. "Президент Луис Лакалье Поу сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете", - передает издание. Пост главы МВД займет Николас Мартинелли, который до этого момента был генеральным директором Секретариата министерства внутренних дел. Место экс-главы МИД займет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.
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в мире, уругвай, луис лакалье поу
В мире, Уругвай, Луис Лакалье Поу
Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала

Глава МВД Уругвая Эбер ушел с поста из-за скандала с паспортом для наркоторговца

© Flickr / Eduardo Amorim Флаг Республики Уругвай
Флаг Республики Уругвай - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Flickr / Eduardo Amorim
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное издание Diaria.
Ранее министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку после обнародования аудиозаписей, на которых он просит заместителя Каролину Аче не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом, находящимся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора. Беглый преступник в 2021 году за сутки получил через МИД новый паспорт, находясь в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах.
«
"Президент Луис Лакалье Поу сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете", - передает издание.
Пост главы МВД займет Николас Мартинелли, который до этого момента был генеральным директором Секретариата министерства внутренних дел. Место экс-главы МИД займет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.
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