https://ria.ru/20231105/urugvay-1907551809.html

Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала

Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала - РИА Новости, 05.11.2023

Глава МВД Уругвая подал в отставку после скандала

Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:23

2023-11-05T10:23

2023-11-05T10:23

в мире

уругвай

луис лакалье поу

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Эбер и еще несколько чиновников подали в отставку на фоне скандала с паспортом для наркоторговца, сообщает местное издание Diaria. Ранее министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку после обнародования аудиозаписей, на которых он просит заместителя Каролину Аче не помогать следствию в установлении обстоятельств ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом, находящимся в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора. Беглый преступник в 2021 году за сутки получил через МИД новый паспорт, находясь в заключении в Объединенных Арабских Эмиратах. "Президент Луис Лакалье Поу сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете", - передает издание. Пост главы МВД займет Николас Мартинелли, который до этого момента был генеральным директором Секретариата министерства внутренних дел. Место экс-главы МИД займет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.

https://ria.ru/20231016/yaponiya-1902971294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, уругвай, луис лакалье поу