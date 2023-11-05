https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html

На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы

На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы - РИА Новости, 05.11.2023

На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы

Представители военкомата пытались силой забрать мужчину прямо из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:52

2023-11-05T17:52

2023-11-05T17:52

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представители военкомата пытались силой забрать мужчину прямо из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram. "В Виньковцах Хмельницкой области военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы. Призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) ему просто "поставили печать", несмотря на то, что у него было высокое давление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На размещенном там же видео люди в военной форме силой пытаются забрать мужчину из больничной палаты. Тот просит не трогать его и дать возможность пройти обследование в больнице. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, общество