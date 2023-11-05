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На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:52 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html
На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы
На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы - РИА Новости, 05.11.2023
На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы
Представители военкомата пытались силой забрать мужчину прямо из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:52
2023-11-05T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
владимир зеленский
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представители военкомата пытались силой забрать мужчину прямо из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram. "В Виньковцах Хмельницкой области военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы. Призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) ему просто "поставили печать", несмотря на то, что у него было высокое давление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На размещенном там же видео люди в военной форме силой пытаются забрать мужчину из больничной палаты. Тот просит не трогать его и дать возможность пройти обследование в больнице. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Общество
На Украине военкомы попытались забрать мужчину на фронт прямо из больницы

УНИАН: в Хмельницкой области мужчину пытались забрать на фронт прямо из больницы

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представители военкомата пытались силой забрать мужчину прямо из больницы в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.
«
"В Виньковцах Хмельницкой области военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы. Призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) ему просто "поставили печать", несмотря на то, что у него было высокое давление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
На размещенном там же видео люди в военной форме силой пытаются забрать мужчину из больничной палаты. Тот просит не трогать его и дать возможность пройти обследование в больнице.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая областьВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
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