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В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ
Взрывы слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:44
2023-11-05T16:44
2023-11-05T17:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. С 16.27 (по мск) в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесса, в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишут СМИ
Телеканал "Общественное": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги