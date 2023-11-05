https://ria.ru/20231105/ukraina-1907587190.html

Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта

Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта - РИА Новости, 05.11.2023

Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта

Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за некорректной работы электронной системы, оповещающей о сложившейся на границе ситуации с очередью, которая РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:37

2023-11-05T15:37

2023-11-05T15:37

украина

европа

китай

николай азаров (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5213bb46a75639efd5b47bfafaf36fa9.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за некорректной работы электронной системы, оповещающей о сложившейся на границе ситуации с очередью, которая за последнее время выросла в три-четыре раза, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским "государства в смартфоне". На этот раз сбой дала система "е-Черга" (е-Очередь – ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней. Из-за таких диких очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза. Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись!", - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" сообщало, что экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь сообщал, что украинские аграрии с февраля 2022 года потеряли более 40 миллиардов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907562313.html

украина

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, китай, николай азаров (политик), общество