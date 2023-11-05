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Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта - РИА Новости, 05.11.2023
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15:37 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907587190.html
Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта
Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта - РИА Новости, 05.11.2023
Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта
Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за некорректной работы электронной системы, оповещающей о сложившейся на границе ситуации с очередью, которая РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:37
2023-11-05T15:37
украина
европа
китай
николай азаров (политик)
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за некорректной работы электронной системы, оповещающей о сложившейся на границе ситуации с очередью, которая за последнее время выросла в три-четыре раза, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. &quot;Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским &quot;государства в смартфоне&quot;. На этот раз сбой дала система &quot;е-Черга&quot; (е-Очередь – ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней. Из-за таких диких очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза. Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись!&quot;, - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" сообщало, что экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь сообщал, что украинские аграрии с февраля 2022 года потеряли более 40 миллиардов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907562313.html
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украина, европа, китай, николай азаров (политик), общество
Украина, Европа, Китай, Николай Азаров (политик), Общество
Азаров сообщил, что Украина может лишиться остатков своего экспорта

Азаров: Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за сбоя

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за некорректной работы электронной системы, оповещающей о сложившейся на границе ситуации с очередью, которая за последнее время выросла в три-четыре раза, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«

"Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским "государства в смартфоне". На этот раз сбой дала система "е-Черга" (е-Очередь – ред.). Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд из Украины выросли за последнее время в три-четыре раза. А среднее время ожидания составляет 10-15 дней. Из-за таких диких очередей ставки за рейс выросли на несколько сот долларов, в зависимости от груза. Соответственно, стоимость доставки грузов в Европу из Украины стала почти втрое дороже, чем из Китая. Доуправлялись!", - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" сообщало, что экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь сообщал, что украинские аграрии с февраля 2022 года потеряли более 40 миллиардов долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей
Вчера, 12:12
 
УкраинаЕвропаКитайНиколай Азаров (политик)Общество
 
 
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