https://ria.ru/20231105/ukraina-1907562313.html

Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей

Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей - РИА Новости, 05.11.2023

Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей

Правительство Украины нуждается в полной замене всего состава, только тогда власть начнет реализовывать политику в интересах народа, считает бывший украинский... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:12

2023-11-05T12:12

2023-11-05T12:12

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Украины нуждается в полной замене всего состава, только тогда власть начнет реализовывать политику в интересах народа, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в августе в своем блоге на YouTube заявлял, что на Украине нужно создать альтернативное правительство для спасения страны. "Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или за ее пределами? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины", - написал Азаров в социальной сети. По его словам, новый состав найдется сразу же, как только на это будет настоящий запрос. При этом, как считает экс-премьер, на Украине необходимо создать все условия для восстановления той власти, которая "будет реализовывать свою политику в интересах народа и государства".

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html

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в мире, украина, москва, николай азаров (политик), леонид кучма, олег соскин, общество