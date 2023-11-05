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Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей - РИА Новости, 05.11.2023
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12:12 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907562313.html
Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей
Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей - РИА Новости, 05.11.2023
Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей
Правительство Украины нуждается в полной замене всего состава, только тогда власть начнет реализовывать политику в интересах народа, считает бывший украинский... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:12
2023-11-05T12:12
в мире
украина
москва
николай азаров (политик)
леонид кучма
олег соскин
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Украины нуждается в полной замене всего состава, только тогда власть начнет реализовывать политику в интересах народа, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в августе в своем блоге на YouTube заявлял, что на Украине нужно создать альтернативное правительство для спасения страны. "Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или за ее пределами? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины", - написал Азаров в социальной сети. По его словам, новый состав найдется сразу же, как только на это будет настоящий запрос. При этом, как считает экс-премьер, на Украине необходимо создать все условия для восстановления той власти, которая "будет реализовывать свою политику в интересах народа и государства".
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html
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в мире, украина, москва, николай азаров (политик), леонид кучма, олег соскин, общество
В мире, Украина, Москва, Николай Азаров (политик), Леонид Кучма, Олег Соскин, Общество
Азаров сообщил, когда интересы граждан Украины станут важны для властей

Азаров: интересы граждан Украины начнут учитывать после полной смены власти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Украины нуждается в полной замене всего состава, только тогда власть начнет реализовывать политику в интересах народа, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в августе в своем блоге на YouTube заявлял, что на Украине нужно создать альтернативное правительство для спасения страны.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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"Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или за ее пределами? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины", - написал Азаров в социальной сети.
По его словам, новый состав найдется сразу же, как только на это будет настоящий запрос. При этом, как считает экс-премьер, на Украине необходимо создать все условия для восстановления той власти, которая "будет реализовывать свою политику в интересах народа и государства".
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