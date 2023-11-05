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Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 05.11.2023
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11:57 05.11.2023 (обновлено: 14:19 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907560565.html
Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 05.11.2023
Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Украина стала для США балластом, который они сбросят в подходящий момент, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:57
2023-11-05T14:19
украина
сша
россия
скотт риттер
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина стала для США балластом, который они сбросят в подходящий момент, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Позвольте мне открыть вам глаза &lt;…&gt; Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось", — сказал он.По мнению эксперта, США повторят свой опыт в Афганистане и сбегут с Украины, после чего страна развалится.Когда же встанет вопрос о нормализации отношений России и Запада, Вашингтон забудет про Киев, считает Риттер."Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему", — уверяет он.Эксперт объяснил это тем, что для высокопоставленных американских чиновников украинский конфликт остается лишь вопросом продвижения по карьерной лестнице.Таким образом, заключил Риттер, США бросят Украину, как дурную привычку, и никогда больше не будут о ней говорить.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.В Кремле на это ответили, что спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. Но чем скорее Киев поймет, что перспектив добиться победы на поле боя у него нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231105/vsu-1907549029.html
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894880046.html
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украина, сша, россия, скотт риттер, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, нато
Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Экс-разведчик Риттер: США сбегут с Украины при первой возможности

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина стала для США балластом, который они сбросят в подходящий момент, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось", — сказал он.
По мнению эксперта, США повторят свой опыт в Афганистане и сбегут с Украины, после чего страна развалится.
Когда же встанет вопрос о нормализации отношений России и Запада, Вашингтон забудет про Киев, считает Риттер.
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"Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему", — уверяет он.
Эксперт объяснил это тем, что для высокопоставленных американских чиновников украинский конфликт остается лишь вопросом продвижения по карьерной лестнице.
Таким образом, заключил Риттер, США бросят Украину, как дурную привычку, и никогда больше не будут о ней говорить.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
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На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
В Кремле на это ответили, что спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. Но чем скорее Киев поймет, что перспектив добиться победы на поле боя у него нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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УкраинаСШАРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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