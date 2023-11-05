https://ria.ru/20231105/ukraina-1907560565.html

Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 05.11.2023

Вы удивитесь. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Украина стала для США балластом, который они сбросят в подходящий момент, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:57

2023-11-05T11:57

2023-11-05T14:19

украина

сша

россия

скотт риттер

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина стала для США балластом, который они сбросят в подходящий момент, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось", — сказал он.По мнению эксперта, США повторят свой опыт в Афганистане и сбегут с Украины, после чего страна развалится.Когда же встанет вопрос о нормализации отношений России и Запада, Вашингтон забудет про Киев, считает Риттер."Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему", — уверяет он.Эксперт объяснил это тем, что для высокопоставленных американских чиновников украинский конфликт остается лишь вопросом продвижения по карьерной лестнице.Таким образом, заключил Риттер, США бросят Украину, как дурную привычку, и никогда больше не будут о ней говорить.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента Владимира Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.В Кремле на это ответили, что спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. Но чем скорее Киев поймет, что перспектив добиться победы на поле боя у него нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231105/vsu-1907549029.html

https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894880046.html

украина

сша

россия

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украина, сша, россия, скотт риттер, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, нато