https://ria.ru/20231105/ukraina-1907556009.html

Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США

Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США - РИА Новости, 05.11.2023

Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США

Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:08

2023-11-05T11:08

2023-11-05T12:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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ллойд остин

нато

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — сказал он. По словам эксперта, Соединенные Штаты должны прежде всего думать о собственном выживании и национальной мощи.В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231105/rossiya-1907552073.html

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вооруженные силы украины, в мире, сша, ллойд остин, нато, россия