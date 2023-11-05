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Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 05.11.2023 (обновлено: 12:00 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907556009.html
Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США
Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США - РИА Новости, 05.11.2023
Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США
Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:08
2023-11-05T12:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сша
ллойд остин
нато
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. &lt;…&gt; Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — сказал он. По словам эксперта, Соединенные Штаты должны прежде всего думать о собственном выживании и национальной мощи.В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
https://ria.ru/20231105/rossiya-1907552073.html
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907541613.html
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вооруженные силы украины, в мире, сша, ллойд остин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Ллойд Остин, НАТО, Россия
Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США

Макгрегор: слова главы Пентагона о российских военных показывают проблемы США

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — сказал он.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России
10:27
По словам эксперта, Соединенные Штаты должны прежде всего думать о собственном выживании и национальной мощи.
В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.

ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость
09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСШАЛлойд ОстинНАТОРоссия
 
 
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