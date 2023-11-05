Слова главы Пентагона о российских военных вызвали шок в США
Макгрегор: слова главы Пентагона о российских военных показывают проблемы США
© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США, заявил бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — сказал он.
По словам эксперта, Соединенные Штаты должны прежде всего думать о собственном выживании и национальной мощи.
В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.