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На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области - РИА Новости, 05.11.2023
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области
Аварийные отключения света произошли в Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в Telegram в воскресенье глава областной... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:00
2023-11-05T10:00
2023-11-05T10:22
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в Telegram в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин. "Аварийные отключения электросетей в Полтавской области из-за порывов ветра. В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов", - написал Пронин в своем Telegram-канале. Он добавил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.Позднее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе из-за сильных порывов ветра были повреждены линии электропередачи, без света остались почти 15 тысяч жителей в 77 населенных пунктов. В области работают аварийно-восстановительные бригады.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906145065.html
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в мире, происшествия, полтавская область, украина
В мире, Происшествия, Полтавская область, Украина
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области
Пронин: в Полтавской области произошли отключения света из-за порывов ветра