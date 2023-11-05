https://ria.ru/20231105/ukraina-1907549786.html

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области - РИА Новости, 05.11.2023

На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Полтавской области

Аварийные отключения света произошли в Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в Telegram в воскресенье глава областной... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:00

2023-11-05T10:00

2023-11-05T10:22

в мире

происшествия

полтавская область

украина

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в Telegram в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин. "Аварийные отключения электросетей в Полтавской области из-за порывов ветра. В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов", - написал Пронин в своем Telegram-канале. Он добавил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.Позднее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе из-за сильных порывов ветра были повреждены линии электропередачи, без света остались почти 15 тысяч жителей в 77 населенных пунктов. В области работают аварийно-восстановительные бригады.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906145065.html

полтавская область

украина

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в мире, происшествия, полтавская область, украина