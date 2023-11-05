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Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость - РИА Новости, 05.11.2023
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09:13 05.11.2023 (обновлено: 11:16 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907541613.html
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость - РИА Новости, 05.11.2023
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость
В Киеве задумались об отмене визита президента Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, пишет Times of Israel. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:13
2023-11-05T11:16
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
иерусалим
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Киеве задумались об отмене визита президента Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, пишет Times of Israel.&quot;Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован&quot;, — сказал дипломат, на которого ссылается издание.Речь идет о сообщении 12 канала израильского ТВ — по его сведениям, Израиль и Украина вели переговоры о визите Зеленского, который может состояться уже в начале следующей недели.Как отметил собеседник Times of Israel, утечка этой информации наносит ущерб безопасности президента Украины, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран. Несколько недель назад СМИ писали, что украинский президент хочет посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС. Но израильские власти дали понять, что для такого визита время неподходящее. Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, иерусалим
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Иерусалим
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Киеве задумались об отмене визита президента Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, пишет Times of Israel.
«

"Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — сказал дипломат, на которого ссылается издание.

Речь идет о сообщении 12 канала израильского ТВ — по его сведениям, Израиль и Украина вели переговоры о визите Зеленского, который может состояться уже в начале следующей недели.
Как отметил собеседник Times of Israel, утечка этой информации наносит ущерб безопасности президента Украины, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран.
Несколько недель назад СМИ писали, что украинский президент хочет посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС. Но израильские власти дали понять, что для такого визита время неподходящее.
Украина с первого дня нынешней эскалации палестино-израильского конфликта полностью встала на сторону Израиля.
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