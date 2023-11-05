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Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 05.11.2023 (обновлено: 11:03 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:00
2023-11-05T11:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph.&quot;В ситуации, когда она (Украина. — Прим. ред.) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными&quot;, — говорится в публикации.Автор отмечает, что контрнаступление ВСУ сдувается и заходит в тупик. "Даже это может быть оптимистичным взглядом, поскольку Россия, несомненно, готовит собственное наступление против измотанной украинской армии", — считает он. По мнению эксперта, стратегия президента Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева как нельзя лучше оправдала себя. Он считает, что Запад помог России нерешительностью в вопросе поставок вооружений для ВСУ. "Все это поставило Украину в тяжелое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя. Они устали от войны и хотят заключить сделку с Кремлем, чтобы положить конец конфликту", — делает вывод Кемп. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Британский полковник Кемп заявил, что Украина упустила свой шанс на победу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph.
«

"В ситуации, когда она (Украина. — Прим. ред.) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что контрнаступление ВСУ сдувается и заходит в тупик.
"Даже это может быть оптимистичным взглядом, поскольку Россия, несомненно, готовит собственное наступление против измотанной украинской армии", — считает он.

По мнению эксперта, стратегия президента Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева как нельзя лучше оправдала себя. Он считает, что Запад помог России нерешительностью в вопросе поставок вооружений для ВСУ.
"Все это поставило Украину в тяжелое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя. Они устали от войны и хотят заключить сделку с Кремлем, чтобы положить конец конфликту", — делает вывод Кемп.

ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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