https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:00

2023-11-05T09:00

2023-11-05T11:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph."В ситуации, когда она (Украина. — Прим. ред.) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными", — говорится в публикации.Автор отмечает, что контрнаступление ВСУ сдувается и заходит в тупик. "Даже это может быть оптимистичным взглядом, поскольку Россия, несомненно, готовит собственное наступление против измотанной украинской армии", — считает он. По мнению эксперта, стратегия президента Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева как нельзя лучше оправдала себя. Он считает, что Запад помог России нерешительностью в вопросе поставок вооружений для ВСУ. "Все это поставило Украину в тяжелое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя. Они устали от войны и хотят заключить сделку с Кремлем, чтобы положить конец конфликту", — делает вывод Кемп. ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире