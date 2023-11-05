Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Британский полковник Кемп заявил, что Украина упустила свой шанс на победу
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина упустила свой лучший шанс победить в конфликте с Россией, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для The Daily Telegraph.
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"В ситуации, когда она (Украина. — Прим. ред.) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что контрнаступление ВСУ сдувается и заходит в тупик.
"Даже это может быть оптимистичным взглядом, поскольку Россия, несомненно, готовит собственное наступление против измотанной украинской армии", — считает он.
По мнению эксперта, стратегия президента Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева как нельзя лучше оправдала себя. Он считает, что Запад помог России нерешительностью в вопросе поставок вооружений для ВСУ.
По мнению эксперта, стратегия президента Владимира Путина по ослаблению западной поддержки Киева как нельзя лучше оправдала себя. Он считает, что Запад помог России нерешительностью в вопросе поставок вооружений для ВСУ.
"Все это поставило Украину в тяжелое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя. Они устали от войны и хотят заключить сделку с Кремлем, чтобы положить конец конфликту", — делает вывод Кемп.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.