https://ria.ru/20231105/udary-1907649186.html
ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе
ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе - РИА Новости, 05.11.2023
ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе
Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят массированные удары по городу Газа, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:42
2023-11-05T23:42
2023-11-05T23:52
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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оон
армия обороны израиля (цахал)
восточный иерусалим
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят массированные удары по городу Газа, пишет газета Haaretz."ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа", — говорится в публикации.В воскресенье вечером пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции, фактически разделив анклав на северную и южную части.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), восточный иерусалим, владимир путин, ближний восток, ссср
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Ближний Восток, СССР
ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе
Haaretz: ВВС Армии обороны Израиля наносят массированные удары по городу Газа
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят массированные удары по городу Газа, пишет газета Haaretz
.
"ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа", — говорится в публикации.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
В воскресенье вечером пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции, фактически разделив анклав на северную и южную части.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.