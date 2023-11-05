Палестина рассказала о последствиях атак ЦАХАЛ с применением белого фосфора
МВД Палестины: из-за ударов Израиля с белым фосфором появились облака газов
© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В последние два дня Израиль активизировал удары с применением белого фосфора, что вызвало пожары и облака токсичных газов, заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Палестины Ияд Аль-Базм Telegram-канале ведомства.
"В течение последних 48 часов оккупанты (Израиль - ред.) активизировали применение запрещенных на международном уровне бомб с белым фосфором, и прошлой ночью было зафиксировано самое высокое содержание фосфора в лагере аш-Шати, что вызвало образование облаков токсичных газов и вспышки пожаров", - говорится в заявлении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.