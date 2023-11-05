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"Хезболла" заявила о нанесении ракетного удара по израильской казарме
"Хезболла" заявила о нанесении ракетного удара по израильской казарме - РИА Новости, 05.11.2023
"Хезболла" заявила о нанесении ракетного удара по израильской казарме
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:22
2023-11-05T14:22
2023-11-05T14:33
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном."В воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
"Хезболла" заявила о нанесении ракетного удара по израильской казарме
"Хезболла" заявила о нанесении удара по израильской казарме на границе с Ливаном