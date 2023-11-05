https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907572952.html
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии - РИА Новости, 05.11.2023
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии
Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:52
2023-11-05T13:52
2023-11-05T13:53
происшествия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, убивать не планировал, а хотел напугать. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. В воскресенье Советский районный суд Рязани рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого в закрытом режиме. Перед началом заседания журналисты поинтересовались у подозреваемого, раскаивается ли он. "Да", - ответил Ананикян."Я не убивать ездил", - добавил подозреваемый, уточнив, что хотел напугать "из-за обид, из-за ревности, из-за всего".
https://ria.ru/20231102/ryazan-1906979098.html
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии
Стрелявший в пристава Калужского в Рязани Ананикян заявил, что не хотел убивать
РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, убивать не планировал, а хотел напугать.
Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего.
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
В воскресенье Советский районный суд Рязани рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого в закрытом режиме.
Перед началом заседания журналисты поинтересовались у подозреваемого, раскаивается ли он. "Да", - ответил Ананикян.
«
"Я не убивать ездил", - добавил подозреваемый, уточнив, что хотел напугать "из-за обид, из-за ревности, из-за всего".