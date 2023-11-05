https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907572952.html

Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии

Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии - РИА Новости, 05.11.2023

Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии

Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:52

2023-11-05T13:52

2023-11-05T13:53

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, убивать не планировал, а хотел напугать. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. В воскресенье Советский районный суд Рязани рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого в закрытом режиме. Перед началом заседания журналисты поинтересовались у подозреваемого, раскаивается ли он. "Да", - ответил Ананикян."Я не убивать ездил", - добавил подозреваемый, уточнив, что хотел напугать "из-за обид, из-за ревности, из-за всего".

https://ria.ru/20231102/ryazan-1906979098.html

рязань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязань