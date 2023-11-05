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Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии - РИА Новости, 05.11.2023
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13:52 05.11.2023 (обновлено: 13:53 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907572952.html
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии - РИА Новости, 05.11.2023
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии
Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:52
2023-11-05T13:53
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, убивать не планировал, а хотел напугать. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. В воскресенье Советский районный суд Рязани рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого в закрытом режиме. Перед началом заседания журналисты поинтересовались у подозреваемого, раскаивается ли он. "Да", - ответил Ананикян."Я не убивать ездил", - добавил подозреваемый, уточнив, что хотел напугать "из-за обид, из-за ревности, из-за всего".
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани заявил о раскаянии

Стрелявший в пристава Калужского в Рязани Ананикян заявил, что не хотел убивать

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, убивать не планировал, а хотел напугать.
Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Коллеги рассказали об убитом в Рязани приставе
2 ноября, 15:58
В воскресенье Советский районный суд Рязани рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого в закрытом режиме.
Перед началом заседания журналисты поинтересовались у подозреваемого, раскаивается ли он. "Да", - ответил Ананикян.
«
"Я не убивать ездил", - добавил подозреваемый, уточнив, что хотел напугать "из-за обид, из-за ревности, из-за всего".
 
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