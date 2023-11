СМИ: Израиль тайно ищет поддержку для переселения сотен тысяч людей из Газы

https://ria.ru/20231105/tzrail-1907616576.html

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Израиль тайно пытается заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч жителей из сектора Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных дипломатов. "По словам шести высокопоставленных иностранных дипломатов, в последние недели Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой для переселения нескольких сотен тысяч мирных жителей из сектора Газа в Египет", — говорится в публикации.Отмечается, что большинство союзников, в том числе США и Великобритания, уже отклонили это предложение, поскольку "такое массовое переселение рискует обрести постоянный характер". Кроме того, сами палестинцы решительно выступают против этой идеи из опасений, что Израиль попытается таким образом навсегда выселить более двух миллионов граждан из сектора Газа, резюмировалось в статье.В конце октября агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра сообщило, что власти страны признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей Газы в Египет на Синайский полуостров. По данным газеты Financial Times, Биньямин Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет, чтобы тот принял палестинских беженцев. В ответ Египет пригрозил отправить их в Евросоюз.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

