https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу

Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу - РИА Новости, 05.11.2023

Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу

Объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T06:06

2023-11-05T06:06

2023-11-05T11:01

россия

экономика

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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САМАРКАНД, 5 ноя — РИА Новости. Объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене, Росрыболовство также ждет и удешевления красной икры, рассказал РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. "С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы, как минимум, горбуша снизилась в цене, они есть. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза", — заявил он в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.Шестаков уточнил, что рыбы действительно много и теперь стоит надеяться, что ретейлеры отреагируют и также снизят цены. "У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", — добавил глава Росрыболовства. В ведомстве РИА Новости уточнили, что объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года (20,6 тысячи тонн). В сентябре Шестаков не исключал, что производство красной икры в стране в 2023 году в связи с удачной лососевой путиной может удвоиться, при этом ожидалось, что цена будет достаточно низкой. В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в 2021 году — около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20230912/ikra-1895716842.html

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россия, экономика, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)