https://ria.ru/20231105/trevoga-1907587316.html
В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога
В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 05.11.2023
В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:39
2023-11-05T15:39
2023-11-05T15:41
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым (в 15.04 мск) сигнал тревоги прозвучал в Сумской области. Через некоторое время тревогу объявили в Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
украина
сумская область
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в мире, украина, сумская область, днепропетровская область
В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область
В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога
В Днепропетровской и еще в четырех областях Украины прозвучала воздушная тревога