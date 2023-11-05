https://ria.ru/20231105/svyaz-1907621972.html
В Палестине заявили о прекращении работы интернета в секторе Газа
В Палестине заявили о прекращении работы интернета в секторе Газа - РИА Новости, 05.11.2023
В Палестине заявили о прекращении работы интернета в секторе Газа
Услуги связи и интернет вновь перестали работать в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:45
2023-11-05T19:45
2023-11-05T20:01
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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израиль
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Услуги связи и интернет вновь перестали работать в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel."С сожалением сообщаем о полном отключении всех услуг связи и интернета в секторе Газа из-за того, что основные маршруты, которые были ранее восстановлены, снова отрезаны израильской стороной", - говорится в заявлении Paltel.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, оон, израиль
Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, ООН, Израиль
В Палестине заявили о прекращении работы интернета в секторе Газа
В Палестине заявили о прекращении работы услуг связи и интернета в секторе Газа
КАИР, 5 ноя - РИА Новости.
Услуги связи и интернет вновь перестали работать в секторе Газа, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel
.
"С сожалением сообщаем о полном отключении всех услуг связи и интернета в секторе Газа из-за того, что основные маршруты, которые были ранее восстановлены, снова отрезаны израильской стороной", - говорится в заявлении Paltel.
Израиль заставят платить и каяться Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе