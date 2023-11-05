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В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана - РИА Новости, 05.11.2023
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20:19 05.11.2023 (обновлено: 20:30 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/strelba-1907626067.html
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана - РИА Новости, 05.11.2023
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана
Злоумышленник, устроивший стрельбу из травматического оружия около ресторана в центре Москвы, задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:19
2023-11-05T20:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу из травматического оружия около ресторана в центре Москвы, задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что люди пострадали в результате стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы."По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой наб. 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями. 37-летний мужчина задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана

В Москве задержали 37-летнего мужчину, устроившего стрельбу у ресторана Paulaner

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу из травматического оружия около ресторана в центре Москвы, задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что люди пострадали в результате стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы.
"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой наб. 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями. 37-летний мужчина задержан", - говорится в сообщении.
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