https://ria.ru/20231105/strelba-1907626067.html

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана - РИА Новости, 05.11.2023

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана

Злоумышленник, устроивший стрельбу из травматического оружия около ресторана в центре Москвы, задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:19

2023-11-05T20:19

2023-11-05T20:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу из травматического оружия около ресторана в центре Москвы, задержан, в результате инцидента пострадали 4 человека, они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что люди пострадали в результате стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы."По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой наб. 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями. 37-летний мужчина задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва