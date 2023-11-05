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При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 05.11.2023
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20:10 05.11.2023 (обновлено: 20:19 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/strelba-1907625625.html
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 05.11.2023
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека
Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:10
2023-11-05T20:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы пострадали три человека в ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.Подробности инцидента пока не приводятся.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека

При стрельбе у ресторана Paulaner в Москве пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате стрельбы пострадали три человека в ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.
Подробности инцидента пока не приводятся.
 
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