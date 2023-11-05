https://ria.ru/20231105/strelba-1907625625.html

При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека

При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 05.11.2023

При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека

Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:10

2023-11-05T20:10

2023-11-05T20:19

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы пострадали три человека в ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.Подробности инцидента пока не приводятся.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия