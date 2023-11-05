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При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 05.11.2023
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека
Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:10
2023-11-05T20:10
2023-11-05T20:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате стрельбы пострадали три человека в ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.Подробности инцидента пока не приводятся.
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РИА Новости
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москва, происшествия
При стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадали три человека
При стрельбе у ресторана Paulaner в Москве пострадали три человека
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате стрельбы пострадали три человека в ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы", - сказал собеседник агентства.
Подробности инцидента пока не приводятся.