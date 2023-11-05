https://ria.ru/20231105/strelba-1907623119.html
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:54
2023-11-05T19:54
2023-11-05T20:23
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный источник."Предварительно, у ресторана в центре Москвы произошла стрельба", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выехали сотрудники спецслужб.По данным источника, никто не пострадал.
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы
У ресторана в центре Москвы произошла стрельба, на место прибудут спецслужбы
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Предварительно, у ресторана в центре Москвы произошла стрельба", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место выехали сотрудники спецслужб.
По данным источника, никто не пострадал.
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой