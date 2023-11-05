https://ria.ru/20231105/strelba-1907623119.html

Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы

Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023

Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы

Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:54

2023-11-05T19:54

2023-11-05T20:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный источник."Предварительно, у ресторана в центре Москвы произошла стрельба", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выехали сотрудники спецслужб.По данным источника, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва