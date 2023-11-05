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Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023
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19:54 05.11.2023 (обновлено: 20:23 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/strelba-1907623119.html
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:54
2023-11-05T20:23
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный источник."Предварительно, у ресторана в центре Москвы произошла стрельба", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выехали сотрудники спецслужб.По данным источника, никто не пострадал.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы

У ресторана в центре Москвы произошла стрельба, на место прибудут спецслужбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла, по предварительной информации, у ресторана в центре Москвы, на место выехали сотрудники спецслужб, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Предварительно, у ресторана в центре Москвы произошла стрельба", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место выехали сотрудники спецслужб.
По данным источника, никто не пострадал.
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