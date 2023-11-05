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США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права - РИА Новости, 05.11.2023
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17:40 05.11.2023 (обновлено: 18:12 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ssha-1907603344.html
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права - РИА Новости, 05.11.2023
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права
США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:40
2023-11-05T18:12
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного гуманитарного права, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS."Я скажу следующее: некоторые изображения и некоторые события из тех, что мы наблюдали в секторе Газа, стали душераздирающими для нас. В этом конфликте в секторе Газа гибнут невинные люди", - сказал представитель Белого дома.По словам американского чиновника, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены разрушительным ущербом", который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа, что является предметом "частных и прямолинейных" дискуссий представителей США с их ближневосточными коллегами."Существуют определенные обязательства, которые несет любая армия в контексте проведения такой военной операции – и они широко известны. Они связаны с соблюдением норм международного гуманитарного права, и мы ожидаем, что Израиль будет им следовать", - подчеркнул Файнер.
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат)
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права

БД: США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права

© FADEL SENNAДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара
© FADEL SENNA
Дым над Газой после израильского авиаудара
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного гуманитарного права, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS.
"Я скажу следующее: некоторые изображения и некоторые события из тех, что мы наблюдали в секторе Газа, стали душераздирающими для нас. В этом конфликте в секторе Газа гибнут невинные люди", - сказал представитель Белого дома.
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По словам американского чиновника, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены разрушительным ущербом", который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа, что является предметом "частных и прямолинейных" дискуссий представителей США с их ближневосточными коллегами.
"Существуют определенные обязательства, которые несет любая армия в контексте проведения такой военной операции – и они широко известны. Они связаны с соблюдением норм международного гуманитарного права, и мы ожидаем, что Израиль будет им следовать", - подчеркнул Файнер.
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВашингтон (штат)
 
 
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