https://ria.ru/20231105/ssha-1907603344.html
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права - РИА Новости, 05.11.2023
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права
США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:40
2023-11-05T17:40
2023-11-05T18:12
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного гуманитарного права, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS."Я скажу следующее: некоторые изображения и некоторые события из тех, что мы наблюдали в секторе Газа, стали душераздирающими для нас. В этом конфликте в секторе Газа гибнут невинные люди", - сказал представитель Белого дома.По словам американского чиновника, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены разрушительным ущербом", который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа, что является предметом "частных и прямолинейных" дискуссий представителей США с их ближневосточными коллегами."Существуют определенные обязательства, которые несет любая армия в контексте проведения такой военной операции – и они широко известны. Они связаны с соблюдением норм международного гуманитарного права, и мы ожидаем, что Израиль будет им следовать", - подчеркнул Файнер.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат)
США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права
БД: США призвали Израиль следовать нормам гуманитарного права