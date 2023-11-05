https://ria.ru/20231105/ssha-1907600347.html
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство - РИА Новости, 05.11.2023
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:17
2023-11-05T17:17
2023-11-05T17:17
в мире
сша
палестина
рамалла
энтони блинкен
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства", - заявили в американском дипведомстве. Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы. "Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности", - проинформировал госдепартамент.
https://ria.ru/20231105/gaza-1907574019.html
сша
палестина
рамалла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, палестина, рамалла, энтони блинкен, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Рамалла, Энтони Блинкен, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство
Блинкен заявил Аббасу о решимости США помочь создать палестинское государство