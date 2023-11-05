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Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство

Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство - РИА Новости, 05.11.2023

Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:17

2023-11-05T17:17

2023-11-05T17:17

в мире

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рамалла

энтони блинкен

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства", - заявили в американском дипведомстве. Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы. "Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности", - проинформировал госдепартамент.

https://ria.ru/20231105/gaza-1907574019.html

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палестина

рамалла

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в мире, сша, палестина, рамалла, энтони блинкен, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году