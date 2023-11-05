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Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство - РИА Новости, 05.11.2023
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17:17 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ssha-1907600347.html
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство - РИА Новости, 05.11.2023
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:17
2023-11-05T17:17
в мире
сша
палестина
рамалла
энтони блинкен
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства", - заявили в американском дипведомстве. Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы. "Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности", - проинформировал госдепартамент.
https://ria.ru/20231105/gaza-1907574019.html
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в мире, сша, палестина, рамалла, энтони блинкен, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Рамалла, Энтони Блинкен, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен заявил о решимости США помочь создать палестинское государство

Блинкен заявил Аббасу о решимости США помочь создать палестинское государство

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Рамалле провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой подчеркнул решимость Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, говорится в обнародованном заявлении пресс-службы госдепартамента.
«
"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства", - заявили в американском дипведомстве.
Помимо этого, Блинкен в ходе беседы с Аббасом указал на важность продолжения поставок жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Госсекретарь также дал понять, что США считают неприемлемым сценарий насильственного перемещения жителей Палестины в другие районы.
"Стороны также обсудили усилия по восстановлению порядка и стабильности на Западном берегу реки Иордан, включая необходимость остановить насилие экстремистов в отношении палестинцев и привлечь виновных к ответственности", - проинформировал госдепартамент.
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В миреСШАПалестинаРамаллаЭнтони БлинкенМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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