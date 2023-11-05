https://ria.ru/20231105/ssha-1907584452.html
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу - РИА Новости, 05.11.2023
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу
В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:17
2023-11-05T15:17
2023-11-05T16:32
в мире
турция
сша
протесты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
адана (провинция)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907584922_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_88cfdbcb735c0bf0f004e827a7627d4d.jpg
СТАМБУЛ, 5 ноя — РИА Новости. В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик, передает агентство DHA.Акцию под названием "Конвой свободы для Палестины" организовал турецкий фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH). Автоколонна выдвинулась из Стамбула и доехала до базы Инджирлик. К ней присоединились автомобили, приехавшие по своей инициативе и из других городов.Демонстранты потребовали закрытия базы на фоне эскалации в секторе Газа.По информации агентства, акция проходила мирно. Полицейские перекрыли некоторые дороги, но в какой-то момент группа протестующих попыталась попасть на базу."Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам", — сообщает агентство.Авиабазу Инджирлик на юге Турции используют ВВС США. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
турция
сша
адана (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907584922_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1130269b2507f588d5cf893b0a84a2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, протесты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, адана (провинция), нато
В мире, Турция, США, Протесты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Адана (провинция), НАТО
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу
DHA: в Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США