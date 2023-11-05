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В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу - РИА Новости, 05.11.2023
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15:17 05.11.2023 (обновлено: 16:32 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ssha-1907584452.html
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу - РИА Новости, 05.11.2023
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу
В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:17
2023-11-05T16:32
в мире
турция
сша
протесты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
адана (провинция)
нато
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СТАМБУЛ, 5 ноя — РИА Новости. В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик, передает агентство DHA.Акцию под названием "Конвой свободы для Палестины" организовал турецкий фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH). Автоколонна выдвинулась из Стамбула и доехала до базы Инджирлик. К ней присоединились автомобили, приехавшие по своей инициативе и из других городов.Демонстранты потребовали закрытия базы на фоне эскалации в секторе Газа.По информации агентства, акция проходила мирно. Полицейские перекрыли некоторые дороги, но в какой-то момент группа протестующих попыталась попасть на базу.&quot;Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам&quot;, — сообщает агентство.Авиабазу Инджирлик на юге Турции используют ВВС США. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
турция
сша
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в мире, турция, сша, протесты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, адана (провинция), нато
В мире, Турция, США, Протесты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Адана (провинция), НАТО
В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу

DHA: в Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США

© Фото очевидцаВ Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
© Фото очевидца
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 ноя — РИА Новости. В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик, передает агентство DHA.
Акцию под названием "Конвой свободы для Палестины" организовал турецкий фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH). Автоколонна выдвинулась из Стамбула и доехала до базы Инджирлик. К ней присоединились автомобили, приехавшие по своей инициативе и из других городов.
Демонстранты потребовали закрытия базы на фоне эскалации в секторе Газа.
По информации агентства, акция проходила мирно. Полицейские перекрыли некоторые дороги, но в какой-то момент группа протестующих попыталась попасть на базу.
«

"Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам", — сообщает агентство.

Авиабазу Инджирлик на юге Турции используют ВВС США. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В миреТурцияСШАПротестыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАдана (провинция)НАТО
 
 
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