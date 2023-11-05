https://ria.ru/20231105/ssha-1907584452.html

В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу

В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу - РИА Новости, 05.11.2023

В Турции протестующие попытались ворваться на американскую базу

В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:17

2023-11-05T15:17

2023-11-05T16:32

в мире

турция

сша

протесты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

адана (провинция)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907584922_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_88cfdbcb735c0bf0f004e827a7627d4d.jpg

СТАМБУЛ, 5 ноя — РИА Новости. В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик, передает агентство DHA.Акцию под названием "Конвой свободы для Палестины" организовал турецкий фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH). Автоколонна выдвинулась из Стамбула и доехала до базы Инджирлик. К ней присоединились автомобили, приехавшие по своей инициативе и из других городов.Демонстранты потребовали закрытия базы на фоне эскалации в секторе Газа.По информации агентства, акция проходила мирно. Полицейские перекрыли некоторые дороги, но в какой-то момент группа протестующих попыталась попасть на базу."Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам", — сообщает агентство.Авиабазу Инджирлик на юге Турции используют ВВС США. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья и входит в систему ПРО НАТО в Европе.

https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html

турция

сша

адана (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, протесты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, адана (провинция), нато