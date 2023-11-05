https://ria.ru/20231105/ssha-1907573231.html

В США предупредили, что находятся на пороге войны

В США предупредили, что находятся на пороге войны - РИА Новости, 05.11.2023

В США предупредили, что находятся на пороге войны

Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:53

2023-11-05T13:53

2023-11-05T16:51

в мире

сша

израиль

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive."Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту", — говорится в публикации.По мнению автора, наличие разногласий между кандидатами в президенты — обычное дело. Тем не менее накал страстей между Дональдом Трампом и Джо Байденом вызывает небывалое напряжение внутри США. Так, после череды возбужденных против экс-главы Белого дома уголовных дел он открыто угрожает своему главному конкуренту, с которым уже сравнялся в рейтинге, отмечается в статье.Жесткое противостояние республиканцев и демократов в лице Трампа и Байдена может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах, резюмировалось в материале.В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.

https://ria.ru/20231105/raznoglasiya-1907528842.html

https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, джо байден, дональд трамп