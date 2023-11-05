В США предупредили, что находятся на пороге войны
19fortyfive: США находятся на пороге гражданской войны
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive.
"Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту", — говорится в публикации.
По мнению автора, наличие разногласий между кандидатами в президенты — обычное дело. Тем не менее накал страстей между Дональдом Трампом и Джо Байденом вызывает небывалое напряжение внутри США. Так, после череды возбужденных против экс-главы Белого дома уголовных дел он открыто угрожает своему главному конкуренту, с которым уже сравнялся в рейтинге, отмечается в статье.
Жесткое противостояние республиканцев и демократов в лице Трампа и Байдена может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах, резюмировалось в материале.
В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.
Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.