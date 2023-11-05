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В США предупредили, что находятся на пороге войны - РИА Новости, 05.11.2023
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13:53 05.11.2023 (обновлено: 16:51 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/ssha-1907573231.html
В США предупредили, что находятся на пороге войны
В США предупредили, что находятся на пороге войны - РИА Новости, 05.11.2023
В США предупредили, что находятся на пороге войны
Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:53
2023-11-05T16:51
в мире
сша
израиль
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive."Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту", — говорится в публикации.По мнению автора, наличие разногласий между кандидатами в президенты — обычное дело. Тем не менее накал страстей между Дональдом Трампом и Джо Байденом вызывает небывалое напряжение внутри США. Так, после череды возбужденных против экс-главы Белого дома уголовных дел он открыто угрожает своему главному конкуренту, с которым уже сравнялся в рейтинге, отмечается в статье.Жесткое противостояние республиканцев и демократов в лице Трампа и Байдена может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах, резюмировалось в материале.В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.
https://ria.ru/20231105/raznoglasiya-1907528842.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп
В США предупредили, что находятся на пороге войны

19fortyfive: США находятся на пороге гражданской войны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обострение политической обстановки в США перед президентскими выборами может привести к гражданской войне, пишет издание 19fortyfive.
"Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту", — говорится в публикации.
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По мнению автора, наличие разногласий между кандидатами в президенты — обычное дело. Тем не менее накал страстей между Дональдом Трампом и Джо Байденом вызывает небывалое напряжение внутри США. Так, после череды возбужденных против экс-главы Белого дома уголовных дел он открыто угрожает своему главному конкуренту, с которым уже сравнялся в рейтинге, отмечается в статье.
Жесткое противостояние республиканцев и демократов в лице Трампа и Байдена может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах, резюмировалось в материале.
В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.
Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.
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В миреСШАИзраильДжо БайденДональд Трамп
 
 
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