https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579018.html

Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород

Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород - РИА Новости, 05.11.2023

Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород

Российская авиация, ракетные войска, расчеты беспилотников и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах, в том числе склад... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:40

2023-11-05T14:40

2023-11-05T18:43

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска, расчеты беспилотников и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах, в том числе склад авиаракет в Днепропетровске и авиацию в Полтавской области, сообщается в сводке Минобороны."На аэродроме Днепр <…> уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. На аэродроме Миргород <…> уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины", — заявили в военном ведомстве.Силы ПВО при этом перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", а также сбили 17 дронов.В Минобороны рассказали и о ситуации на разных участках фронта.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной. В этих боях украинское войска потеряли более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику".На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили атаку 15-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили свыше 60 бойцов, бронемашина и два автомобиля. На Донецком направлении Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Богдановки (ДНР), разбила подразделения 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах сел Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР). Украинская армия потеряла там за сутки около 235 человек, две бронемашины и шесть автомобилей. Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского (ДНР), нанесла поражение живой силе 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в окрестностях Сладкого и Старомайорского. Там потери противника составили до 135 военнослужащих, БМП и два автомобиля.На Запорожском направлении российские войска отбили три атаки 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах Вербового и Работино, нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. Там уничтожено порядка 45 украинских бойцов, два танка, семь бронемашин и два пикапа. На Херсонском направлении подразделениями суточные потери 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Крынки и Веселое, а также острова Алексеевский составили более 60 человек, два автомобиля, три САУ "Гвоздика" и одна "Нона".

https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, полтавская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)