https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579018.html
Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород
Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород - РИА Новости, 05.11.2023
Российские войска уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Миргород
Российская авиация, ракетные войска, расчеты беспилотников и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах, в том числе склад... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:40
2023-11-05T14:40
2023-11-05T18:43
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска, расчеты беспилотников и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах, в том числе склад авиаракет в Днепропетровске и авиацию в Полтавской области, сообщается в сводке Минобороны."На аэродроме Днепр <…> уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. На аэродроме Миргород <…> уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины", — заявили в военном ведомстве.Силы ПВО при этом перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", а также сбили 17 дронов.В Минобороны рассказали и о ситуации на разных участках фронта.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной. В этих боях украинское войска потеряли более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику".На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили атаку 15-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили свыше 60 бойцов, бронемашина и два автомобиля. На Донецком направлении Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Богдановки (ДНР), разбила подразделения 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах сел Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР). Украинская армия потеряла там за сутки около 235 человек, две бронемашины и шесть автомобилей. Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского (ДНР), нанесла поражение живой силе 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в окрестностях Сладкого и Старомайорского. Там потери противника составили до 135 военнослужащих, БМП и два автомобиля.На Запорожском направлении российские войска отбили три атаки 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах Вербового и Работино, нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. Там уничтожено порядка 45 украинских бойцов, два танка, семь бронемашин и два пикапа. На Херсонском направлении подразделениями суточные потери 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Крынки и Веселое, а также острова Алексеевский составили более 60 человек, два автомобиля, три САУ "Гвоздика" и одна "Нона".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, полтавская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Полтавская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Российская авиация, ракетные войска, расчеты беспилотников и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах, в том числе склад авиаракет в Днепропетровске и авиацию в Полтавской области, сообщается в сводке
Минобороны.
"На аэродроме Днепр <…> уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины
. На аэродроме Миргород <…> уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины", — заявили в военном ведомстве.
Силы ПВО при этом перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", а также сбили 17 дронов.
В Минобороны рассказали и о ситуации на разных участках фронта.
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Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления
На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область
), а также нанесла поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной. В этих боях украинское войска потеряли более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили атаку 15-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР
). Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Червоной Дибровы (ЛНР
), Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили свыше 60 бойцов, бронемашина и два автомобиля.
На Донецком направлении Южная группировка пресекла атаку штурмовиков 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Богдановки (ДНР), разбила подразделения 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах сел Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР). Украинская армия потеряла там за сутки около 235 человек, две бронемашины и шесть автомобилей.
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Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Никольского (ДНР), нанесла поражение живой силе 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в окрестностях Сладкого и Старомайорского
. Там потери противника составили до 135 военнослужащих, БМП и два автомобиля.
На Запорожском направлении российские войска отбили три атаки 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах Вербового и Работино, нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. Там уничтожено порядка 45 украинских бойцов, два танка, семь бронемашин и два пикапа.
На Херсонском направлении подразделениями суточные потери 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах сел Крынки и Веселое, а также острова Алексеевский составили более 60 человек, два автомобиля, три САУ "Гвоздика" и одна "Нона".