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ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.11.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили 2 атаки противника, уничтожили до 135 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:36
2023-11-05T14:36
2023-11-05T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили 2 атаки противника, уничтожили до 135 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На южноднецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО РФ: российские военные отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении