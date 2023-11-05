https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907578276.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.11.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили 2 атаки противника, уничтожили до 135 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:36

2023-11-05T14:36

2023-11-05T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили 2 атаки противника, уничтожили до 135 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На южноднецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика