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Киев потерял около 90 военных на двух направлениях - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.11.2023 (обновлено: 16:18 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907577891.html
Киев потерял около 90 военных на двух направлениях
Киев потерял около 90 военных на двух направлениях - РИА Новости, 05.11.2023
Киев потерял около 90 военных на двух направлениях
Войска Украины за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:34
2023-11-05T16:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области."Уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", - сказали в Минобороны.На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область, В мире
Киев потерял около 90 военных на двух направлениях

МО: Киев потерял более 60 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области.
"Уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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