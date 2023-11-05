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Киев потерял около 90 военных на двух направлениях

Киев потерял около 90 военных на двух направлениях - РИА Новости, 05.11.2023

Киев потерял около 90 военных на двух направлениях

Войска Украины за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:34

2023-11-05T14:34

2023-11-05T16:18

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Войска Украины за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области."Уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", - сказали в Минобороны.На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - отметили в министерстве.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область, в мире