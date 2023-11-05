https://ria.ru/20231105/sobaka-1907523130.html

Кинолог предупредил о типично "собачьих" заболеваниях

Кинолог предупредил о типично "собачьих" заболеваниях - РИА Новости, 05.11.2023

Кинолог предупредил о типично "собачьих" заболеваниях

Собаки, как и люди, могут чихать, кашлять и плохо чувствовать себя, особенно в холодное время года, однако все эти симптомы указывают на особые, типично... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T03:07

2023-11-05T03:07

2023-11-05T03:07

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_697:304:3072:1640_1920x0_80_0_0_8b33e53be5bbdb47f6168ecbf09e572d.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Собаки, как и люди, могут чихать, кашлять и плохо чувствовать себя, особенно в холодное время года, однако все эти симптомы указывают на особые, типично "собачьи" заболевания, простуды и гриппа у них не бывает, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Когда собака кашляет или после долгой прогулки под дождем чувствует себя вялой, можно заподозрить, что у нее простуда. Но не спешите самостоятельно ставить диагноз. В привычном понимании у собак простуды не бывает, кроме того, питомцы к нашим вирусам не восприимчивы. Но у питомца могут быть другие заболевания со схожими симптомами, которые нельзя оставлять без внимания", – сказал Голубев. По его словам, есть определенные вирусы и бактерии, которые вызывают симптомы "простуды" у собак, например, инфекционный трахеобронхит, многим известный как "питомниковый" или "вольерный" кашель. Его причиной может стать как один патоген, так и несколько вирусов. Чаще всего питомцы заражаются, если находятся в тесном контакте с большим количеством собак в помещении. Кинолог подчеркнул, что любые респираторные инфекции являются высококонтагиозными и распространяются с большой скоростью, от контакта с больным животным собака может легко заболеть. Основные симптомы при этом - водянистые выделения из носа и глаз, сухой кашель, чихание и покраснение конъюнктивы. Президент РКФ рассказал, что у собак с хорошим иммунитетом заболевание может пройти само без лечения. Хозяину достаточно просто промывать нос и глаза физиологическим раствором. Однако если к вирусу присоединились бактерии, потребуется антибактериальная терапия. "Не стоит забывать, что переохладиться и застудиться собака все-таки может. У питомца из-за переохлаждения могут начаться выделения из носа, глаз, ушей, вялость, кашель, отсутствие аппетита, проблемы с мочеиспусканием. Важно правильно поставить диагноз, обратившись за консультацией к ветеринарному врачу, поскольку эти симптомы после переохлаждения могут быть как сигналами недомогания, так и других проблем со здоровьем, например, цистита", - отметил Голубев. Для укрепления иммунитета питомца он посоветовал вовремя проводить вакцинацию. Кроме того, снизить иммунитет может заражение паразитами, скудное, несбалансированное питание, стресс, сквозняки и аллергия. По словам кинолога, заболевания практически не грозят собаке, если она получает все необходимые полезные вещества с пищей, активно ведет себя на прогулке в холодное время года и защищена одеждой в непогоду.

https://ria.ru/20231029/kinolog-1905915237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество