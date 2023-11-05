https://ria.ru/20231105/smi-1907577273.html

СМИ сообщили, что Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

СМИ сообщили, что Израиль первым в истории сбил ракету в космосе - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ сообщили, что Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

Сбитие Израилем баллистической ракеты хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат 30 октября, вероятно, стало... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:33

2023-11-05T14:33

2023-11-05T18:34

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сбитие Израилем баллистической ракеты хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат 30 октября, вероятно, стало первым в истории боем в космосе, сообщает газета Telegraph. "Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе", - пишет газета.Газета подчеркивает, что это также первый случай, когда система ПРО Arrow совместной разработки Израиля и США была использована по своему главному назначению – для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, россия, йемен, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году