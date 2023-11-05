https://ria.ru/20231105/sk-1907573708.html

Бастрыкин поручил доложить о смерти мужчины в Сызрани

Бастрыкин поручил доложить о смерти мужчины в Сызрани - РИА Новости, 05.11.2023

Бастрыкин поручил доложить о смерти мужчины в Сызрани

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому подготовить доклад о смерти 18-летнего юноши в Сызрани, сообщил СК России в своем... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:58

2023-11-05T13:58

2023-11-05T14:12

происшествия

россия

сызрань

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому подготовить доклад о смерти 18-летнего юноши в Сызрани, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Поводом для проверки стала публикация в местных СМИ. В материале мать погибшего юноши из Сызрани выразила несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына. В медучреждение, где умер юноша, его доставили с ножевым ранением, однако причиной смерти указано заболевание, признаков которого у него не было, рассказала она. "С учетом выявленной публикации, председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУСК России по Самарской области... представить доклад об обстоятельствах произошедшего и основаниях принятых процессуальных решений", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231104/souchastnik-1907440699.html

россия

сызрань

самарская область

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происшествия, россия, сызрань, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)