https://ria.ru/20231105/siriya-1907642045.html

ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии - РИА Новости, 05.11.2023

ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удар в провинции Идлиб по складу беспилотников боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:19

2023-11-05T22:19

2023-11-05T22:19

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идлиб (мухафаза)

сирия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли удар в провинции Идлиб по складу беспилотников боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html

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идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии