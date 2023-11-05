https://ria.ru/20231105/siriya-1907642045.html
ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии - РИА Новости, 05.11.2023
ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удар в провинции Идлиб по складу беспилотников боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T22:19
2023-11-05T22:19
2023-11-05T22:19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли удар в провинции Идлиб по складу беспилотников боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удар по складу БПЛА боевиков в сирийской провинции Идлиб