https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html

Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф

Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф - РИА Новости, 05.11.2023

Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф

Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T02:17

2023-11-05T02:17

2023-11-05T02:17

авто

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он существовал с 2013 по 2021 год, а затем был отменен из-за иска одного из оштрафованных. Верховный Суд выявил пробелы в законодательства и подобные нарушения перестали фиксировать.Однако теперь ведомства готовы восполнить эти пробелы, чтобы инструмент вновь заработал. Так, Минтранс предложил определение средней скорости как отношение расстояния к затраченному на его преодоление времени. Обсуждается и вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.“Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости”, - пояснил Соловьев. Регион нарушения тоже будет определяться по последней камере.Соловьев полагает, что штраф за среднюю скорость могут вернуть вместе со вступлением в силу нового КоАП, намеченного на апрель 2014 года. Однако пока остается ряд неустраненных правовых недоработок, добавил он.

https://ria.ru/20230923/shtrafy-1898146651.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия