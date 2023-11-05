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Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф
Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф - РИА Новости, 05.11.2023
Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф
Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T02:17
2023-11-05T02:17
2023-11-05T02:17
авто
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он существовал с 2013 по 2021 год, а затем был отменен из-за иска одного из оштрафованных. Верховный Суд выявил пробелы в законодательства и подобные нарушения перестали фиксировать.Однако теперь ведомства готовы восполнить эти пробелы, чтобы инструмент вновь заработал. Так, Минтранс предложил определение средней скорости как отношение расстояния к затраченному на его преодоление времени. Обсуждается и вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.“Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости”, - пояснил Соловьев. Регион нарушения тоже будет определяться по последней камере.Соловьев полагает, что штраф за среднюю скорость могут вернуть вместе со вступлением в силу нового КоАП, намеченного на апрель 2014 года. Однако пока остается ряд неустраненных правовых недоработок, добавил он.
https://ria.ru/20230923/shtrafy-1898146651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия
Водителям рассказали, когда вернут самый нелюбимый штраф
Юрист Соловьев: штраф за превышение средней скорости могут вернуть в 2024 году
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, рассказал агентству "Прайм"
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он существовал с 2013 по 2021 год, а затем был отменен из-за иска одного из оштрафованных. Верховный Суд выявил пробелы в законодательства и подобные нарушения перестали фиксировать.
Однако теперь ведомства готовы восполнить эти пробелы, чтобы инструмент вновь заработал. Так, Минтранс предложил определение средней скорости как отношение расстояния к затраченному на его преодоление времени. Обсуждается и вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.
«
“Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости”, - пояснил Соловьев. Регион нарушения тоже будет определяться по последней камере.
Соловьев полагает, что штраф за среднюю скорость могут вернуть вместе со вступлением в силу нового КоАП, намеченного на апрель 2014 года. Однако пока остается ряд неустраненных правовых недоработок, добавил он.
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