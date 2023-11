https://ria.ru/20231105/shankhay-1907593846.html

В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia

В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia

Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) начала свою работу в воскресенье в Шанхае, там свою продукцию при... РИА Новости, 05.11.2023

экономика

китай

шанхай

россия

си цзиньпин

василий осьмаков

российский экспортный центр (рэц)

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) начала свою работу в воскресенье в Шанхае, там свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в рамках масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний, сообщает РЭЦ в Telegram-канале. "В честь открытия CIIE председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо участникам выставки, в котором подчеркнул её значимость для развития сотрудничества и торговых отношений Китая с другими странами. Экспозицию Made in Russia посетили первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский", - говорится в сообщении. Добавляется, что российская экспозиция в 2023 году в два раза больше, чем в предыдущем. Её площадь достигает 1,7 тысячи квадратных метров, и она расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги". Участников выставки также стало в два раза больше. В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое. Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров. CIIE проходит до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая. Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.

2023

Ольга Фомченкова

Новости

Ольга Фомченкова

