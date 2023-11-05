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В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia - РИА Новости, 05.11.2023
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16:24 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/shankhay-1907593846.html
В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia
В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia - РИА Новости, 05.11.2023
В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia
Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) начала свою работу в воскресенье в Шанхае, там свою продукцию при... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:24
2023-11-05T16:24
экономика
китай
шанхай
россия
си цзиньпин
василий осьмаков
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) начала свою работу в воскресенье в Шанхае, там свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в рамках масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний, сообщает РЭЦ в Telegram-канале. "В честь открытия CIIE председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо участникам выставки, в котором подчеркнул её значимость для развития сотрудничества и торговых отношений Китая с другими странами. Экспозицию Made in Russia посетили первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский", - говорится в сообщении. Добавляется, что российская экспозиция в 2023 году в два раза больше, чем в предыдущем. Её площадь достигает 1,7 тысячи квадратных метров, и она расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги". Участников выставки также стало в два раза больше. В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое. Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров. CIIE проходит до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая. Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
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экономика, китай, шанхай, россия, си цзиньпин, василий осьмаков, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Шанхай, Россия, Си Цзиньпин, Василий Осьмаков, Российский экспортный центр (РЭЦ)
В Шанхае открылась крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia

Крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia открылась на CIIE в Шанхае

© Фото : Новости российского экспорта/TelegramНациональная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE
Национальная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Новости российского экспорта/Telegram
Национальная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) начала свою работу в воскресенье в Шанхае, там свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в рамках масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний, сообщает РЭЦ в Telegram-канале.
"В честь открытия CIIE председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо участникам выставки, в котором подчеркнул её значимость для развития сотрудничества и торговых отношений Китая с другими странами. Экспозицию Made in Russia посетили первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что российская экспозиция в 2023 году в два раза больше, чем в предыдущем. Её площадь достигает 1,7 тысячи квадратных метров, и она расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".
Участников выставки также стало в два раза больше. В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.
Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров.
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CIIE проходит до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая.
Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
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ЭкономикаКитайШанхайРоссияСи ЦзиньпинВасилий ОсьмаковРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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