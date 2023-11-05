https://ria.ru/20231105/serial-1906670127.html

Новый сезон "Скорой помощи" на НТВ: остросюжетные приключения и драма

Новый сезон "Скорой помощи" на НТВ: остросюжетные приключения и драма - РИА Новости, 05.11.2023

Новый сезон "Скорой помощи" на НТВ: остросюжетные приключения и драма

На телеканале НТВ 7 ноября выходит шестой сезон сериала "Скорая помощь". В продолжении истории про врачей и фельдшеров будут неожиданные повороты сюжета,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:00

2023-11-05T10:00

2023-11-05T10:00

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На телеканале НТВ 7 ноября выходит шестой сезон сериала "Скорая помощь". В продолжении истории про врачей и фельдшеров будут неожиданные повороты сюжета, интересные медицинские случаи, любовные и профессиональные приключения любимых героев.Остросюжетный сезонЛюбовных приключений на подстанции хватает, да и профессиональные не отстают. Жизнь подкидывает врачам и фельдшерам все новые ситуации для спасения жизни и сохранения здоровья пациентов."Не буду раскрывать все секреты, но в шестом сезоне мой герой с головой окунется в любовные отношения. Витя – авантюрист и, как и прежде, будет постоянно попадать в разные неловкие ситуации", - сказал актер сериала Степан Куликов.Как отметил режиссер проекта Богдан Дробязко, шестой сезон получился такой же бодрый, драматичный и смешной, как и предыдущие пять. Это будет старая добрая "Скорая помощь", которую любят зрители."Конечно, сложно чем-то удивить аудиторию сериала, ведь люди говорят, что уже видели подобные кейсы в других медицинских сериалах. Скажу так: медицина не могла бы прогрессировать, если бы болезни не повторялись. Так и мы можем где-то повторяться, но у нас совершенно другие характеры и обстоятельства, поэтому каждый раз получается вдохнуть новую жизнь", - сказал Дробязко.В новом сезоне врачи спасут парня от кровной мести, сами оказавшись из-за этого под обстрелом; столкнутся с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей; окажут первую помощь женщине с ожогами в "интересных местах", созданных специально для "красивых докторов".Также врачам в этом сезоне предстоит взламывать машину, за рулем которой сидит отключившийся водитель, а рядом – агрессивный пес. Потом медикам предстоит врываться в квартиру, заполоненную наркоманами – зомби, норовивших покусать врачей."Моя героиня очень импульсивная женщина, которая всегда говорит то, что думает и делает то, что хочет. Она столкнется с тяжелым выбором: идти за сердцем, либо за разумом. Метания Любы я иногда проживала лично. В итоге она идет за разумом, но сердце постоянно заставляет ее совершать поступки, которые не все одобряют и причиняют боль другим. В шестом сезоне зрителей ждет много интересных медицинских случаев, а также неожиданные повороты в любовных линиях", – рассказала актриса Светлана Брюханова.Актер Александр Тютин отметил, что его герой Владимир Юрьевич как всегда будет спасать людей вместе со своими коллегами. Также продолжится история с девочкой Сашей, которую они с женой пытались удочерить.Актер сериала Гоша Куценко отметил, что в шестом сезоне драмы в жизни его героя будет практически столько же, сколько было и в пятом, но немного другого характера. Зрителей ждет много интересных сюжетных поворотов: например, будет неожиданный ход, который развернет персонажа Куценко еще раз вокруг своей оси.Помимо прочего, сезон получился детективный. Так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно зрители узнают, посмотрев новые серии.Памяти Михаила Хлебородова"Шестой сезон посвящен памяти режиссера Миши Хлебородова (умер 5 мая 2023 года после продолжительной болезни – ред.), моего старинного друга, с которым мы были знакомы почти 30 лет. Он очень хорошо знал мировой кинематограф, снимал меня как режиссер во многих своих картинах и всегда вселял уверенность в непростые моменты моей жизни. Он многое мне дал. Идея сериала "Скорая помощь" принадлежит ему и Рауфу Атамалибекову. И я благодарю Мишу, что пригласил меня сниматься в этом проекте, ведь до него я не участвовал в крупных телевизионных проектах, а в основном был задействован в кино. "Скорая помощь" – мой первый масштабный сериал на федеральном канале. Я счастлив, что он сработал, что мы Мишу не подвели, а он не подвел нас. Кстати, сейчас мы снимаем седьмой сезон, каркас которого придумал и успел создать Миша", – пояснил Куценко.Куликов добавил, что оказался в сериале также благодаря Хлебородову."До "Скорой помощи" я снялся у него в трех картинах, и эта – четвертая – длится уже столько лет. Для меня он был очень значимым человеком, это большая утрата для всех. Зрителям и поклонникам сериала я желаю быть добрее. Я за доброту и любовь, коих в сериале предостаточно. Считаю, что только они спасут мир и планету", – сказал Куликов.Актер сериала Тютин подчеркнул, что был знаком с Хлебородовым еще с 90-х годов, тогда он снимал его в своих клипах. Телевизионная карьера актера в принципе началась благодаря этому режиссеру."Огромная благодарность Мише и светлая память", – сказал Тютин.Популяризация медициныВ сериале постоянно задействованы два действующих врача в качестве медицинских консультантов. Первый – врач скорой помощи – помогает сценаристам, второй – врач-реаниматолог – на съемках.По словам режиссера, сериал "Скорая помощь" однозначно играет значительную роль в популяризации медицинских профессий и привлечении внимания к работе врачей. В социальных сетях ему пишут десятки подростков и молодых людей, которые либо хотят пойти учиться в медицинский институт, либо уже поступили благодаря сериалу.Кстати, за все сезоны "Скорой помощи" была задействована в съемках половина медицинских учреждений Москвы и Подмосковья. В каждом сезоне участвуют от четырех до шести машин скорой помощи. Как отмечают создатели проекта, за все сезоны было использовано миллион шприцев и огромное количество бинтов, а также оказано свыше 250 случаев медицинской помощи."Я считаю, что наш сериал играет огромную роль в популяризации медицинских профессий среди молодежи. Например, как-то после моего творческого вечера в Волгограде ко мне подошли подростки и дети сфотографироваться как с доктором Юрьевичем, хотя я его там не играл. Это значит, они его любят. Спасибо большое Мише Хлебородову, который подарил мне эту роль доброго доктора, ведь обычно я играю военных, спортивных и строгих начальников, а тут Владимир Юрьевич идет вразрез с моим амплуа", – отметил Тютин.Создатели сериала поделились, что сложнее всего актерам во время съемок дается произношение медицинских терминов и лекарственных препаратов. Многие зрители в своих отзывах о сериале пишут, что изменили свое мнение о работе врачей скорой помощи после просмотра сериала, а когда видят на улице проезжающую машину скорой, представляют, что в ней едет Костя Кулыгин со своей бригадой."Я с уверенностью могу сказать, что наш сериал играет роль в популяризации медицинских профессий среди молодежи. У нас с Катей Волковой есть спектакль, который мы показываем в разных городах России, и на него приходят очень много студентов медицинских вузов. Они рассказывают, что на их выбор профессии повлиял наш сериал. Иногда мне пишут люди, которые работали фельдшерами или врачами на скорой помощи, что сериал снят очень правдоподобно. Для меня это всегда комплимент, ведь у многих из них достаточно внушительный стаж работы. Еще с этой профессией меня связывает не только наш сериал, но и род деятельности моей мамы. Она была медицинским работником, поэтому у меня есть собственные наблюдения из жизни, которые я использую для подготовки к роли", - поделился мнением еще один актер сериала Петр Баранчеев.Куценко отметил, что он много гастролирует со спектаклями по России, к нему подходят молодые люди, которые выросли на сериале и наблюдают за проектом уже шесть лет, рассказывают, что пошли учиться в мединституты благодаря сериалу."Это всегда приятно. Хочу пожелать нашим зрителям и поклонникам сериала здоровья, хорошего настроения и веру в светлое будущее, меньше думать о болезнях и проблемах, а больше помогать своему мозгу забывать о плохом. Берегите нервы, они вам еще пригодятся, в том числе и при просмотре шестого сезона. Мы вас тоже заставим немножко понервничать в хорошем смысле этого слова", – добавил Куценко.Съемки как вызовДробязко подчеркнул, что съемочный процесс – это всегда вызов, борьба за качество и идеальное художественное воплощение."Наш главный соперник – время. С ним всегда приходится бороться, потому что его никогда не хватает. Например, мы снимаем осенью, когда рано темнеет, а по сценарию у нас еще лето. Нужно спланировать все так, чтобы успеть до темноты, но при этом выработка не должна сократиться, потому что есть регламент. Вот и крутимся, как можем. Вообще большая часть группы работает на проекте несколько лет, поэтому нам пора уже выдать медицинские дипломы "скоропомощников". Наши актеры изменились только внешне, а внутренне как были большими детьми, так ими и остались", – отметил режиссер.Брюханова подчеркнула, что медицина всегда была ей интересна. Одно время так увлеклась ей, что даже хотела поступить в медицинский институт."Снимаясь в сериале, я освоила новые навыки. Например, теперь я знаю, как вставлять катетер в костный мозг, который находится под коленом. Но надеюсь, что мне никогда не придется делать это в реальной жизни. Даже когда я очень устаю и мне хочется побыть дома, я с удовольствием собираюсь и бегу на съемки "Скорой помощи". Здесь постоянно хорошее настроение, мы все время хохмим, устраиваем разные соревнования. Я бывала на разных площадках, но эта самая счастливая, дружная и добрая. В социальных сетях мне пишут подростки, что им нравится "Скорая помощь", и она сподвигла их пойти учиться на медика. Получая такие сообщения, я убеждаюсь, что мы делаем благое дело. Зрителям и поклонникам сериала желаю не судить Любку строго", – говорит актриса.Куликову в новом сезоне даже пришлось вступить в борьбу с собственными фобиями."В съемках шестого сезона была задействована собака. Меня заблаговременно спросили, не боюсь ли я собак, и я заверил коллег, что нет. Продолжив читать сценарий, я увидел, что мне предстоит сцена с пауком, которых я панически боюсь. Но решил, что раз про это никто не спросил, значит как-то обыграют. Однако на площадке выяснилось, что мало того, что паук настоящий, так он еще и должен ползти по мне. А с ним ведь не договоришься. В итоге паук полз по моему лицу, по волосам. Это было очень страшно!" - сказал Куликов.Реальная помощьСоздатели сериала рассказали, что однажды во время съемок во дворе жилого дома к актерам-врачам подбежала мама с дочкой. Девочка упала с детской площадки и рассекла бровь. Мама, увидев машину скорой и людей в медицинской форме, думала, что это настоящие врачи. Актеры во главе с Куценко не растерялись и оказали девочке первую медицинскую помощь, обработали рану, а водитель со съемочной площадки отвез их в больницу. В этом году Куценко даже пытался найти эту семью, узнать, как дела у девочки, но так как прошло уже несколько лет и многое забылось за это время, то найти их не удалось."У нас всегда много интересных медицинских кейсов, которые бывают очень тяжелыми как эмоционально, так и физически. Например, реанимация детей – это всегда стресс для всей съемочной группы, потому что детишки очень верят в происходящее, а мы стараемся все выполнить правильно и никому не навредить. Наши сценаристы всегда консультируются с настоящими врачами, и на съемочной площадке при необходимости находится наш друг и действующий, опытный врач Эльмар Ахундов. Мы дружим и, когда у нас в жизни возникают какие-то проблемы, созваниваемся, и он нам помогает", – рассказал Куценко.Баранчеев отметил, что за все сезоны "Скорой помощи" на него сильно повлияла одна сцена, где у врачей по сценарию умирала девочка, а они с Куценко ее реанимировали."Консультант, который присутствовал на площадке, работал в реанимации несколько лет, и позже рассказал мне, что они так могут 30 человек откачивать за смену. Умерших забирает бригада, а они сразу едут на следующий вызов. В тот момент я понял, что это невероятно сложная работа", – сказал Баранчеев.Старт шестого сезона сериала "Скорая помощь" состоится на НТВ 7 ноября в 20:00.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUnKWBDPsh

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), кино и сериалы, культура