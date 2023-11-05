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Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО
В ходе специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, коллектив учреждения выразил соболезнования РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:24
2023-11-05T18:24
2023-11-05T18:29
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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. В ходе специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким погибшего. "В Рязанском музыкальном театре – большое горе. Оборвалась жизнь режиссёра и балетмейстера Александра Сапрунова. Он героически погиб в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении на странице Рязанского музтеатра в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что в качестве режиссера Сапрунов поставил в музыкальном театре Рязани мюзиклы Максима Дунаевского "Алые паруса" и Игоря Зубкова "12 стульев", Егора Шашина "Приключения Дюймовочки", оперы Антона Рубинштейна "Демон" и Петра Чайковского "Евгений Онегин", оперетты Жака Оффенбаха "Званый вечер с итальянцами", Иоганна Штрауса "Цыганский барон", Франца Легара "Весёлая вдова", концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства. Работал также как балетмейстер-постановщик. "Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра! Вечная память герою!" - отмечается в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким.
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рязань, общество
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Общество
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО
Режиссер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в ходе СВО