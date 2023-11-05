Рейтинг@Mail.ru
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 05.11.2023 (обновлено: 18:29 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/saprunov-1907610850.html
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2023
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО
В ходе специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, коллектив учреждения выразил соболезнования РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:24
2023-11-05T18:29
специальная военная операция на украине
рязань
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907611691_0:124:599:461_1920x0_80_0_0_98d242362944998b94e7b08c3912bd50.jpg
РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. В ходе специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким погибшего. "В Рязанском музыкальном театре – большое горе. Оборвалась жизнь режиссёра и балетмейстера Александра Сапрунова. Он героически погиб в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении на странице Рязанского музтеатра в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что в качестве режиссера Сапрунов поставил в музыкальном театре Рязани мюзиклы Максима Дунаевского "Алые паруса" и Игоря Зубкова "12 стульев", Егора Шашина "Приключения Дюймовочки", оперы Антона Рубинштейна "Демон" и Петра Чайковского "Евгений Онегин", оперетты Жака Оффенбаха "Званый вечер с итальянцами", Иоганна Штрауса "Цыганский барон", Франца Легара "Весёлая вдова", концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства. Работал также как балетмейстер-постановщик. "Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра! Вечная память герою!" - отмечается в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким.
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907611691_0:68:599:517_1920x0_80_0_0_4bced4de04a0327a13e449a9313eaaa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, общество
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Общество
Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО

Режиссер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в ходе СВО

© Фото : ГАУК "Рязанский музыкальный театр"/ВКонтактеРежиссер Александр Сапрунов
Режиссер Александр Сапрунов - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : ГАУК "Рязанский музыкальный театр"/ВКонтакте
Режиссер Александр Сапрунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. В ходе специальной военной операции погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов, коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"В Рязанском музыкальном театре – большое горе. Оборвалась жизнь режиссёра и балетмейстера Александра Сапрунова. Он героически погиб в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении на странице Рязанского музтеатра в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что в качестве режиссера Сапрунов поставил в музыкальном театре Рязани мюзиклы Максима Дунаевского "Алые паруса" и Игоря Зубкова "12 стульев", Егора Шашина "Приключения Дюймовочки", оперы Антона Рубинштейна "Демон" и Петра Чайковского "Евгений Онегин", оперетты Жака Оффенбаха "Званый вечер с итальянцами", Иоганна Штрауса "Цыганский барон", Франца Легара "Весёлая вдова", концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства. Работал также как балетмейстер-постановщик.
"Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра! Вечная память герою!" - отмечается в сообщении.
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким.
 
Специальная военная операция на УкраинеРязаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала